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Alex Bregman與太空人談薪陷入僵局，今(27)日稍早Bregman超級經紀人Scott Boras出面回應此事，直接重砲抨擊太空人毫無作為，甚至暗酸這支美聯勁旅「正逐漸遠離冠軍」！「隨著時間推移，如果你逐漸遠離領導者地位，並陸續流失天賦，代表你也逐漸遠離最終目標。」Boras接受《The Athletic》記者Chandler Rome訪問時表示。日前太空人總管Dana Brown曾出面表示，已經為Bregman提供他認為最好的報價，「我不會透露細節，但我認為現在交易已經停滯了。」據傳太空人為Bregman提供6年1.56億美元合約，但Bregman方代表Boras希望能將金額提升至2億美元，由於總額落差太大，交易因而暫緩。儘管總管Brown這麼說，但從太空人透過交易補強Isaac Paredes，再與金手套得主Christian Walker簽下3年6000萬美元合約等一系列操作，顯示球隊似乎已經做好Bregman離隊準備。Bregman生涯至今9年都待在太空人，期間為球隊打了1111場比賽，並抱回2座冠軍，Bregman個人曾入選過2次明星賽，生涯OPS+高達132，為聯盟頂級三壘手。