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▲泰國侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」爆紅後讓旅客大排長龍。（圖／翻攝自X）

▲沉迷於網路遊戲，大學還讀到一半就輟學，這樣的人，在許多人眼中也許是個「魯蛇」，不過年僅24歲的布特林（Vitalik Buterin）卻是一個身家超過 400 億美元的大富翁。（圖／翻攝自 assodigitale ）

侏儒河馬寶寶彈跳豬（Moo Deng）因可愛的長相爆紅，在全球累積許多粉絲，除了吸引杜拜富豪捐贈約500萬泰銖（約新台幣480萬元），以太坊（Ethereum）加密貨幣的聯合創始人維塔利克·布特林（Vitalik Buterin）在昨天（26日）送「彈跳豬」所在的動物園1000萬泰銖（約新台幣960萬元），引發關注。根據《曼谷郵報》報導，泰國Khao Kheow動物園Moo Deng的小編在Facebook發貼文表示：「感謝以太坊聯合創始人布特林加入野生動物贊助計劃，並以1000萬泰銖的慷慨禮物為彈跳豬的家人提供支持。」貼文中指出，布特林還特別寫信給動物園，表達捐錢改善彈跳豬居住環境的意願。「我很榮幸成為彈跳豬成長過程中的養父，並以她的名義向動物園捐贈1000萬泰銖的善款。」據悉，布特林是彈跳豬的大粉絲，早在今年11月19日，布特林就身穿印有彈跳豬圖案的襯衫，前往動物園探望這隻侏儒河馬。從小便是天才的俄羅斯裔加拿大籍工程師布特林，創建以太坊時只有 19 歲，當時他在就讀名校8個月後輟學，並賺進大筆財富。在加密貨幣圈被譽為「 V 神」的他，是加密貨幣圈的精神領袖，24 歲時身價便超越馬雲，高達408億美元，成為當時最年輕的加密貨幣億萬富翁。