▲《魷魚遊戲2》得罪北檢？上線日撞柯文哲起訴　它被笑是最大苦主

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▲《魷魚遊戲2》時隔3年回歸，但熱度似乎降了不少。（圖／翻攝自Netflix）

▲謝知橋笑說「Netflix得罪北檢」，導致《魷魚遊戲2》撞上柯文哲起訴書公布。（圖／翻攝自Threads）

▲柯文哲（中）遭北檢起訴，求刑28年6個月。（圖／記者葉政勳攝）

Netflix熱門影集《魷魚遊戲2》昨（26）日下午4點正式開播，但在台灣討論度似乎比第1季低，有網友開玩笑檢討原因，認為是因為上線時間剛好碰上北檢起訴民眾黨主席柯文哲一案，讓台灣觀眾「被分心了」，作家謝知橋更笑說：「嚴重懷疑Netflix得罪北檢」，可見《魷魚遊戲2》熱度被搶走，Netflix成了最大苦主。《魷魚遊戲》第1季播出後在全球獲得熱烈反響，更帶起一股玩復古遊戲的風潮，時隔3年多第2季終於回歸，昨日下午4點正式上線，但討論度卻不如預期。作家謝知橋就在Threads發文，開玩笑說：「嚴重懷疑Netflix得罪北檢。《魷魚遊戲2》今天下午上線，我到現在還沒看到有台灣人討論。」該篇貼文目前獲得53萬次瀏覽、1萬人按讚，網友看了都紛紛留言：「大家在追機智醫生的監獄生活」、「今夜最大贏家：《甄嬛傳》，今夜最大輸家：《魷魚遊戲2》」、「柯文哲以後可以跟獄友吹噓，就是我的起訴書讓《魷魚遊戲2》上線沒人看」、「我同事一直問『所以完整版起訴書在哪』完整版？比追劇認真欸」、「剛好，Netflix可以準備拍新的一部劇集了，劇本都幫你寫好了，168頁」。而昨日北檢公布的起訴書，民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，遭依貪污治罪條例起訴，柯文哲更被求處28年6月的有期徒刑，令外界震驚。而起訴書中，柯文哲還自比為雍正皇帝，對下屬說道：「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」，讓不少網友想到古裝劇《後宮甄嬛傳》中，雍正與年羹堯的關係，年羹堯更因此成了熱門關鍵字。