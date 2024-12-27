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美國股市結束耶誕假期，不過耶誕行情似乎沒有持續，四大指數昨（26）日漲跌互見，台北股市今（27）日開盤上漲4.34點、來到23251.28點，不過隨即翻黑走低。此外，台股今日收周線。大盤開高走低之際，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.13點、來到257.31點。今日開盤量大強勢個股：精成科、恆大、保勝光、優盛、瀚宇博；開盤量大弱勢個股：新鉅科、海悅、西勝、今國光、AES-KY。權值股漲跌互見，權王台積電開盤下跌5元、來到1080元；鴻海開盤上漲0.5元、來到188元；聯發科開平盤價、來到1420元。美國股市昨日為耶誕假期後第一個交易日，四大指數漲跌互見，其中道瓊指數連5漲，上漲28.77 點或0.066%，收43325.80點，那斯達克指數下跌10.77點或0.054%，收20020.36點，標普500指數下跌2.45點或0.041%，收6037.59點，費半指數上漲1.75點或0.034%，收5175.31點。科技五大天王多數下跌。Meta下跌0.72%，蘋果上漲0.32%，Alphabet下跌0.26%，微軟下跌0.28%，亞馬遜下跌0.87%。半導體股多數走低，輝達下跌0.21%，博通上漲2.37%，美光上漲0.60%，高通下跌0.52%，應用材料下跌0.49%，德儀下跌0.37%，AMD下跌0.97%。台股ADR全面走低，台積電ADR下跌1.58%，日月光ADR下跌1.61%，聯電ADR下跌2.20%，中華電信ADR下跌0.26%。