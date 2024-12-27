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民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率、政治獻金兩大案，26日台北地檢署依收賄、貪污、侵占、背信等罪被起訴，求刑28年6月。柯文哲臉書今（27）日發文，還原在接押庭上的情形，更指出檢察官一直釋放柯主席「拒絕出庭」、「拒絕配合調查」的消息，但真相是一開始檢察官竟然違法濫權提訊柯文哲，不先發傳票，就多次在一大早、把完全沒有心理準備的柯文哲帶走，完全破壞司法正常程序。柯文哲臉書今發文指出，四個月過去，柯文哲的身形消瘦、面色憔悴，聲音因為長時間問訊變的沙啞，但柯文哲依舊仔細聆聽檢方對他的指控，清楚的答辯，為自己捍衛清白。在接押庭上，檢方還是沒有拿出任何直接有力的證據。幸好聽到了柯文哲的說法：ㄧ、210萬合法政治獻金 ，就是捐款，不但柯文哲被羈押前從未聽過，且與京華城容獎提高整整差了兩年。二、檢方將沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，卻沒有任何收受的時間地點。三、在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。但檢方卻用這些蒼白無力的證據羅織巨大罪名，查了四個月，問了80位以上的證人，編派故事。柯文哲臉書表示，最後法官請問檢察官，還要查多久，才能讓案情晦暗不明程度降低？檢察官的回答竟是「再交叉詰問完所有證人，那恐怕還要一年！」辯護律師更進一步完整引據都市容積獎勵適用的法規，除了都市計劃法還有土管條例，提供20%容獎沒有違法；柯文哲更直視檢察官，堅定地說「他從未如起訴書所言，有指示任何祕書去施加壓力、且如有這個祕書，檢方為何沒有任何人證？」但種種對柯文哲有利的證據，檢察官都拒不採用。柯文哲臉書也指出，更讓人瞠目結舌的是，檢察官一直釋放柯文哲「拒絕出庭」、「拒絕配合調查」的消息。真相是一開始檢察官竟然違法濫權提訊柯文哲，不先發傳票，就多次在一大早、把完全沒有心理準備的柯文哲帶走，完全破壞司法正常程序。柯文哲臉書說，辯護律師請法官明鑑「既然相關人士的手機早被查扣，所有對話被不斷翻找比對，還有什麼串證、滅證可能？還有什麼接押的理由？」柯文哲也明確表示，他對台灣民眾黨有責任，他絕對不可能冒著讓台灣民眾黨陷入危機的風險而逃亡。「我們已經等了四個月，等待證據說話。既然沒有證據，那請讓司法還給當事人充分時間，真正釐清真相。讓柯主席和他的辯護律師，有對等的武器為自己辯駁，給他為自己人生，一個最基本的公平防禦的機會。」