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台北地檢署偵結京華城等案件，民眾黨主席依涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑28年6月。台北地院接押庭今（27）日裁定柯文哲3千萬交保。民眾黨立院黨團上午開記者會，總召黃國昌說，民眾黨公職一定會努力把錢籌出來，今天一定會把柯文哲接出來，請支持者放心。黃國昌坦言，他與柯妻陳佩琪溝通過後，柯家目前確實沒有足夠的錢，但他今早在地院門口，已經跟支持者做出承諾，請大家不用擔心，民眾黨會扛起責任，今天會把柯文哲帶出來。另外傳出有柯粉要對總統賴清德不利，黃國昌說，任何形式的暴力，都希望不要發生，民眾黨是一個講道理、理性、務實、科學的政黨，不希望有暴力發生。黃國昌也說，總統賴清德上台後，檢調已經變成賴清德的政治工具，台大國發所教授劉靜怡被提名大法官，卻被民進黨立委封殺，就可了解，民進黨對於敢說真話、敢批評的人，就是封殺到底，這是台灣的悲哀，不過民眾黨還是會繼續站在監督執政者的立場。