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中國中原銀行首席經濟學家任澤平，近日在微博平台遭到禁言，據悉是因為引用「輪台詔」內容發文，被認為是在暗指中國國家主席習近平而惹禍。根據《自由亞洲電台》報導，任澤平24日在微博發文，引用漢武帝時頒布的「輪台詔」，其中提到「朕即位以來，所為狂悖，使天下愁苦，不可追悔。自今事有傷害百姓、靡費天下者，悉罷之」，被認為是在批評當前政策，引發外界關注，並在海外社交平台X（原推特）廣泛流傳。報導指出，「輪台詔」是漢武帝晚年，反省施政過失、公開向臣民道歉的詔書，任澤平引用該詔文，讓不少人聯想到，是否就是在指中國經濟下行，房地產低迷、消費緊縮、青年失業率攀升等種種問題。目前任澤平的微博已經看不到該篇貼文，其個人頁面還顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，也不清楚任澤平除了被禁言，是否還有其他懲罰。報導提到，這並非任澤平首次被微博禁言，今年10月，他就曾因與深圳東方港灣投資管理有限公司總經理但斌，針對股市展開言論交鋒，雙方均遭禁言。