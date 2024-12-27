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▲《現在撥打的電話》講述蔡秀彬（左）的繼父為了掩蓋白家醜聞，於是讓自己的女兒與柳演錫（右）政治聯姻。（圖／取自MBC官網）

《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，經典的「先婚後愛」再搭配懸疑推理的劇情，讓觀眾每次點開都停不下來，自播出以來更是穩佔Netflix排行榜前十名，第8集尾聲柳演錫衝進起火的小屋想要救一名大漢，沒想到電線起火爆炸，兩人都昏倒在屋內，生死未卜，今（27）日晚間10時30分將在Netflix更新第9集，將謎底揭曉。《現在撥打的電話》改編同名小說，劇情講述白司彥（柳演錫飾）與洪熙珠（蔡秀彬飾）政治聯姻，白司彥的父親是總統候選人，洪熙珠的繼父則是青云日報的創辦人，負責掩蓋白家的醜聞，於是洪熙珠與白司彥簽下婚姻契約，當人質新娘。而有一次洪熙珠被歹徒綁架，白司彥拒絕與歹徒談判，並要求對方快點殺了妻子，洪熙珠徹底失望並下定決心要逃離這段病態的婚姻關係，於是她冒充歹徒與白司彥談判離婚，發展出一段虐心的浪漫愛情故事。播出時間：2024年11月22日（每週五、六更新）播出平台：Netflix總集數：12演員陣容：柳演錫、蔡秀彬、許楠儁、張圭悧