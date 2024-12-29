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▲有病人是因吞下食腐蝕性物品或長期攝取高溫食物，於多後發展成食道癌。（示意圖／取自pexels ）

根據衛生福利部資料，與20年前相比，食道癌發生率已增加3倍，男性約為女性15倍，發生年齡則從20多歲至90多歲都有，但以60歲至69歲有最高發病率。此外，根據2023年十大癌症死因統計，食道癌在該年造成2064人死亡，創下此症死亡人數近15年新高，對國人健康威脅有與日俱增趨勢。國泰醫院胸腔外科主任級醫師劉榮森表示，國外學者已證實過量菸、酒者發生食道癌風險比一般人高出6倍，另有病人是因吞下食腐蝕性物品或長期攝取高溫食物，於多年後發展成食道癌，而嚼食檳榔也會致癌，這些危險因子都要防範。劉榮森指出，根據國泰醫院收治食道癌患者的經驗，最常見症狀為吞嚥困難（78%），其餘症狀依序為體重減輕（22%）、嘔吐或嘔氣（18%）、胸痛或胸骨後痛（11%）、胸部異物感或異常感（6%）、阻塞感或狹窄感（2%）等，而病人就醫時，病痛時間短自3天、長至3年不等，平均約4個月。劉榮森說明，食道癌治療方法以手術切除為主，再搭配化學治療、免疫治療等輔助療法。手術時患者先採側臥，經右側以胸腔鏡切除食道，並廓清縱膈腔淋巴節，隨後關閉胸部切口，並改採仰臥，經開腹施行重建手術，而食道代替物優先選擇次序為胃、結腸、迴腸。此外，對於某些腫瘤侵犯到鄰近器官的病人，手術前則須先採放射治療，再檢討是否進行手術。劉榮森也說，由於內視鏡檢查日益進步、普及，近年發現早期食道癌病例已有增加，而早期病例可在消化內科實施內視鏡食道黏膜下剝離術，若屬癌前病變，也可由消化內科於內視鏡下進行射頻燒灼術，不但侵犯性較小，效果也很顯著。由於胸腔手術精進，目前除胸腔鏡手術外，也可採達文西機器手臂進行食道切除與重建，可大幅降低術後疼痛並縮短住院期間。劉榮森表示，比較國泰醫院收治經驗與日本全國數據，兩者晚期病例均佔7成左右，主要差異在於日本有部分零期個案，這應該歸功於日本國民的健康認知，以及醫療機構推展健檢有成，台灣該如何提升早期發現，將是未來努力的重點之一，而國人對於菸、酒與刺激性食物等，則均應有所節制，才能保持食道暢通、進食順利。