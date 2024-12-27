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▲今（27）日4：50紅外線色調強化雲圖顯示，南海有中層雲移入台灣（圖左）；週六20時模擬圖顯示，850百帕零度(紅)線觸及北部陸地（圖右）。（圖／取自洩天機教室）

▲這波為入冬以來最強冷空氣，尤其是週日清晨有一小段時間特別寒冷。（圖／中央氣象署提供）

今（27）日冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，並且入冬首波「強烈冷氣團」南下，將迎接今年冬天截至目前最低溫，明起到下週一降溫明顯，最低溫剩下攝氏6度，跨年、元旦東北風略增強，西半部仍晴朗穩定、大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響。氣象專家吳德榮於「洩天機教室」預報指出，今（27）日南海有中層雲移入台灣，北部、東半部地區及中南部山區偶有局部短暫雨，中南部平地亦有零星飄小雨的機率。冷空氣南下、氣溫漸降，北台愈晚愈濕冷。各地區氣溫為：北部18降至11度、中部13至22度、南部15至23度、東部13至24度。明（28）日至下週一（30日）、入冬以來首波「強烈大陸冷氣團」挾乾空氣南下，天氣晴冷，加上夜間「強輻射冷卻」，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。屆時應注意「中央氣象署」的「低溫特報」，年長者及有心血管疾病患者，更要注意保暖、以保健康。跨年、元旦（31、1日）東北風略增強，西半部仍晴朗穩定、大台北東側多雲，跨年夜活動不受影響；東半部水氣稍增、偶有局部短暫雨的機率，迎曙光大致尚可，部分地區受干擾。跨年、元旦冷氣團已減弱，但早晚氣溫仍偏低，戶外活動要注意保暖。下週四（2日）起另一波、各國模擬已大幅調弱，大約以「東北季風」等級的機率為最高，但轉變的時間及強度仍有明顯差異，應持續觀察模式調整。