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日籍強投佐佐木朗希爭奪戰白熱化！根據《紐約時報》記者Jon Heyman今(27)日報導，儘管紐約雙雄洋基與大都會近日已經與佐佐木朗希完成面談，但機會渺茫，佐佐木朗希心中屬意球隊其實是教士。隨著自由市場大咖陸續確定下家，來自日本的「令和怪物」佐佐木朗希爭奪戰逐漸成為目光焦點，前段時間《670 The Score》記者Bruce Levine就透露，目前已經有12到15支球隊與佐佐木朗希方進行基本會面。另根據報導，目前包括大都會、洋基、小熊、遊騎兵及巨人等5支球隊，已經通過第一階段面談，與佐佐木朗希完成面談，但佐佐木朗希跟達比修有私交甚篤，想跟前輩並肩作戰，因此教士目前是心中所選，但仍需教士為其提供更完整的生涯規劃與定位相關報告，才能做出決定，而洋基、大都會兩支位居紐約的豪門球隊，則展現最為積極態度，但佐佐木朗希尚未確定到東岸打球意願。