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▲曾國城遭指控以來賓身材開玩笑作爲節目效果，引發爭議。（圖／駱俠安Threads）

▲曾國城曾經拿下6座金鐘主持人獎的肯定。（圖／NOWnews資料照）

前北一女中儀隊、台大外文系學生駱俠安發文控訴7月上公視節目《一字千金》，被主持人曾國城以「欸，這位是柔道的...妳來幹嘛」、「我覺得妳看起來比較像教練」調侃、羞辱身材，曾國城為此發聲明向駱同學道歉，不過網友認為曾國城以不是本意為自己開脫，並沒有承認錯誤，怒轟「什麼無心之過」、「一點誠意都沒有 」、「這是哪門子的道歉」。曾國城在聲明中表示：「看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。網友們的留言我也有看見了，記者朋友問我的感覺，我只能說真的很難過。」稱自己入行30多年，以成為風格多元、彈性且溫暖的主持人為目標。接著，曾國城說明，主持風格有分很多種，常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等方式，營造不同的節目效果，成效有好有壞，「但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格。」曾國城最後跟駱同學喊話：「希望我的無心之過不要成為妳心裡的負擔，未來還有許多的挑戰與未知，妳的辛苦與努力不是一般人可以體會的，妳的堅韌與專業絕對值得被更多人看到，期許妳可以憑藉著堅強毅力，成就更多美好的時光。」不少網友看完道歉文更火大，「看到『非本意』、『無心之過』真的是一把火又燒上來，承認自己有錯很難？講得好像別人不舒服是玻璃心」、「還真敢說，加害人憑什麼期許被害人！好好道歉很難嗎」、「這個公關避重就輕，不給過，道歉不是文字遊戲，簡單兩個字、誠意」、「我沒有看到他真的意識到自己的問題！」甚至有許多網友表示，將會退訂公視節目、抵制曾國城所有主持的節目、自家或其所代言的產品。今天看了駱同學的文字，首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。網友們的留言我也有看見了，記者朋友問我的感覺，我只能說真的很難過。入行到現在超過30年，我總是希望自己能夠持續不斷的學習，在主持風格上可以保持多元彈性，成為一個溫暖的主持人。主持的風格有分很多種，也常常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等營造出不同的節目效果，成效有好有壞，但是無論如何”詆毀他人”絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈”賴以維生”的主持風格。《一字千金》是我很喜歡的節目，無論是節目製作團隊或是我，都很希望每一位蒞臨節目的來賓都能夠享受其中、開心參與；關於駱同學，希望我的無心之過不要成為妳心裡的負擔，未來還有許多的挑戰與未知，妳的辛苦與努力不是一般人可以體會的，妳的堅韌與專業絕對值得被更多人看到，期許妳可以憑藉著堅強毅力，成就更多美好的時光。