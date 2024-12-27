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民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，北檢被求處28年6個月，柯文哲在移審庭時最後陳述強調自己不可能逃亡，「我跑了民眾黨就毀了」，對此政治評論員吳靜怡表示，正常人怎能聽得下柯文哲抗辯，不否認所有證據和證詞，但全部都與自己無關，錢都是陳佩琪，事都是李文宗，稱跑了黨會毀，一再重複自己無比重要，最後提醒柯文哲，有種自己出來開口趕快辭職，不要嘴饞又裝小心。吳靜怡說，如果沒有犯罪，柯文哲幹嘛要被判重金3000萬交保，橘子攸關金子，逃跑保住柯文哲的命根子，柯文哲寧願裝可憐，也要不要臉。昨日柯文哲在法庭上，用一貫的狡辯硬拗，對於自己犯罪事證一概否認，在自家搜出的行動硬碟就說檔案不是他的，面對檔案就說資料不是他做的，不否認拿錢就說錢沒有拿回家，自己寫的紙條就說自己英文單字寫錯了，講到木可和基金會又都說李文宗弄的，侵佔演唱會門票收益的部分說自己是木可旗下的藝人。吳靜怡表示，正常人怎能聽得下柯文哲抗辯，不否認所有證據和證詞，但全部都與自己無關，錢都是陳佩琪，事都是李文宗。之前柯文哲豪語喊出「我不贏台灣會完蛋」。這次繼續情勒說「我跑了民眾黨就毀了」，政治渣男的話，一再一再的重複自己無比重要，但事實是，就因為他，一再一再反覆摧毀深愛過他的人。吳靜怡說，騙子能騙多久是傻子決定的，柯文哲像是騙子，那麼黃國昌絕對是出神入化的戲子，都在保住自己殘存的政治命根子，最後也提醒柯文哲，「有種自己出來開口趕快辭職，不要嘴饞又裝小心」。