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▲彭振聲500萬元交保，彭的律師提行李箱來北院交錢。（圖／記者呂炯昌攝，2024.12.27）

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金弊案，檢方昨日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴柯文哲等11人，經移審台北地院，晚間接押庭訊時，柯文哲、李文宗、沈慶京以及應曉薇等4人否認有罪，僅有彭振聲在本案中認罪，5人今（27）日清晨均獲准交保。其中前台北市副市長彭振聲交保金為500萬元，彭振聲的律師今日上午提行李箱來交錢，並透露彭振聲在收押期間身體狀況不佳，每週都要打點滴，對於能交保彭振聲感到高興。京華城案在押5人中，僅彭振聲坦承犯罪，其餘4人仍否認犯罪，彭振聲准予新台幣500萬元保證金具保，並限制住居，並自民國113年12月27日起限制出境、出海8月，且不得有任何接觸同案被告、證人之行為。彭振聲的律師李岳洋與2名家屬在今日上午9點來到北院辦理交保，李岳洋受訪表示，500萬金額他們認為太高，應該在200至300萬之間。媒體詢問彭振聲的身體壯況，李岳洋透露，彭振聲每週要至少要打2次點滴，老人有的三高疾病他都有，而且都是要吃藥，這4個月羈押對他也是一種折磨。媒體問彭振聲得知能夠交保後的心情？李岳洋說，他一直都很配合，這符合他們的期待，彭振聲也很開心能夠出來。彭振聲約在9點50分步出台北地院，不發一語後、向媒體揮手後搭車離開。柯文哲競總財務長李文宗800萬交保，在彭振聲離開北院後，彭政聲的律師與2名家屬約9點55分抵達北院辦理交保，在家人陪同下於10點26分離開北院。