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世界棒球12強日本隊成員、日職埼玉西武獅明星游擊手源田壯亮，近期傳出不倫外遇，根據《東京體育報》報導指出，源田壯亮在承認外遇後就不知所蹤，衛藤美彩曾撥打多通電話，但還是找不到源田壯亮，留下妻子和兩個孩子在家。日前源田壯亮接受《週刊文春》專訪時，也承認自己外遇的事實，並表示是因為擔任日本隊和西武獅的隊長職位，導致壓力過大再感到孤獨的同時，做出對不起妻子的事，而在承認外遇後，源田壯亮就下落不明，根據《東京體育報》報導指出，一名與衛藤美彩關係密切的女子表示，源田壯亮目前找不到人，衛藤美彩曾多次撥打電話給他，但都無人接聽，留下妻子一人在家獨自照顧兩個孩子。該名女子也表示，衛藤美彩在生完二胎後，時常感覺到身體不適，並生了一場大病，但因為老公必須要隨球隊東征西討，沒有辦法陪伴她幫她照顧孩子，所以衛藤美彩只能自己堅持下去，但沒想到源田壯亮會外遇，隨後她也坦言，衛藤美彩目前在身體和心理上都面臨極限，身邊的家人朋友都非常擔心她會崩潰。源田壯亮遭爆外遇後，在日本棒球界引起一陣譁然，源田壯亮是日本國家隊和西武獅的隊長，在棒球界是備受球迷喜愛和其他球員尊敬的對象，場外也曾經和妻子受頒「育兒獎」整體形象可說是非常良好，外遇事件爆出後，日媒也用「下半身醜聞的西武」來形容近年來不斷發生類似案件的西武獅，目前最新消息指出，西武獅可能會以「家庭問題」不對源田壯亮進行任何處分。