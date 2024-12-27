我是廣告 請繼續往下閱讀

▲回顧過去政治要角涉案的交保金額，最高的就是2012年被媒體揭露向地勇選礦公司負責人陳啟祥索取、收受6300萬元賄款的時任行政院秘書長林益世。（圖／資料照，記者潘千詩攝）

▲鄭文燦當時以2800萬元交保，限制住居及出境出海。（圖／攝影中心）

▲若是以累計交保金額計算，頂新集團前董事長魏應充創下的總計16.1億交保金紀錄，仍最為驚人。(圖／NOWnews資料照片)

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積、政治獻金兩大案，被起訴求刑28年6月，法院於今（27）日凌晨裁定柯文哲3000萬交保。回顧過去政治要角涉案交保金額，目前高居冠軍的，是被依貪污罪起訴的行政院前秘書長林益世，交保金額高達5000萬元。此外，創下台灣司法史上交保金額最高紀錄的，則是味全前董事長魏應充，高達16.1億元。柯文哲捲入京華城弊案、政治獻金假帳案遭起訴，法官裁定3000萬交保，在政治要角的交保金額排行中，目前位居第二。回顧過去政治要角涉案的交保金額，最高的就是2012年被媒體揭露向地勇選礦公司負責人陳啟祥索取、收受6300萬元賄款的時任行政院秘書長林益世，當年他被依貪污等罪起訴，台北地方法院裁定以5000萬元交保。而原本交保金額榜單上第二名但被柯文哲以3千萬超過的、目前排行第三的，是行政院前副院長鄭文燦，行政院前副院長鄭文燦日前因涉貪遭羈押，檢方起訴後並求刑12年，裁定鄭文燦2800萬元交保，並限制住居、出境出海，鄭文燦家人1個多小時就湊齊交保金，讓鄭文燦順利交保。而居於交保金額排行第四的，則是國民黨前中常委蕭景田和台北市前議員賴素如，二人均以1500萬元交保。蕭景田因拿現金替台北市議員林杏兒買票，被依選罷法投票行賄罪起訴；而賴素如則是捲入雙子星開發弊案，涉嫌收賄。而排行榜上第五名有4人，交保金額均為1000萬，分別為國民黨前立委蔡正元、國民黨立委顏寬恒、國民黨前立委廖國棟以及民進黨前立委蘇震清。蔡正元因涉入中影交易案，被控侵占2.8億元，被依業務侵占等罪嫌起訴；顏寬恒則因沙鹿豪宅涉竊佔、偽造文書遭起訴；廖國棟及蘇震清則是捲入SOGO經營權爭奪案。但政治要角的交保金額，堪稱遠遠比不上企業界。我國司法史上單一個案交保金額最高紀錄是遠雄集團董事長趙藤雄，2017年因涉入遠雄人壽掏空案、新北土地工程弊案、台北大巨蛋案、眷村改建弊案，被台北法院裁定以5.5億元交保，當時遠雄集團也有備而來，半小時就把現金送達法院。但是若是以累計交保金額計算，頂新集團前董事長魏應充創下的總計16.1億交保金紀錄，仍最為驚人，2015年時任頂新集團董事長的魏應充，先後涉入頂新混油案及味全混油案，分別被彰化地院裁定3億交保，又被台北法院裁定3億交保。由於魏應充有新加坡居留權，再需有10億元的人保，累積保金超過16.1億元，創下最高累積金額紀錄。