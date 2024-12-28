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▲汪東城（左）曾與藤井莉娜傳緋聞。（圖／汪東城微博）

▲汪東城（左）和藤井莉娜當年傳緋聞，還合作拍攝平面照，看起來真有那麼回事。（圖／翻攝自汪東城微博）

▲有人說藤井莉娜生小孩之後顏值崩壞，不過看起來恢復得不錯，只是略顯豐腴。（圖／翻攝自藤井莉娜IG）

讀者們如果曾經迷過日本潮流雜誌《VIVI》、《sweet》，那就一定知道它們的專屬模特兒藤井莉娜（Lena），嘴角上的兩顆痣是她的招牌，可鹽可甜的外型，全都來自她有四分之一歐洲血統，藤井莉娜在2000年可說是紅透半邊天，也是許多高中女生的女神，也曾和汪東城傳過緋聞，只不過她在2020年自爆未婚懷孕，對象還是有婦之夫，她不畏流言蜚語，和對方生下兩寶，有人說她產後顏值崩壞，不過從社群平台上看起來，美麗依舊不減當年。汪東城喜歡藤井莉娜這件事早已不是新聞，一直以來他都很大方公開把對方視為女神，就連2010年無名小站還存在的時候，汪東城的網頁用的也是藤井莉娜的音樂，2013年，汪東城因戲需要扮女裝，範本就是藤井莉娜。同年後來有機會在活動上相見，汪東城也大方邀對方合作，還當導遊帶女神遊台灣，汪東城甚至還PO出兩人合照，在愚人節時開玩笑說，「終於有機會對她說了，她也答應了，祝福我們吧。」2018年時，汪東城又再度PO出和藤井莉娜的合照，貼臉、十指緊扣相當曖昧，他也寫下「今天終於不是愚人節了」，好友辰亦儒也轉發「祝你幸福」，當時在網上掀起一陣熱烈討論。只是沒想到，藤井莉娜在2020年宣布未婚懷孕，對象不是汪東城，而是高中同學，但對方已經結婚，藤井莉娜不在乎被冠上小三罵名，堅持生下孩子，還連生兩胎，2021年時她因為生產過程反覆出血，讓她感受到生命的脆弱，不過好在後來都平安。藤井莉娜曾擔任日本潮流雜誌《VIVI》的御用模特兒長達11年的時間，她的長相與妝容成為那個年代的時尚指標，就連Angelababy、郭富城的老婆方媛都曾模仿過她的妝容。從《VIVI》畢業之後，藤井莉娜開始經營服裝品牌，將工作重心轉往中國。不過也有一說法是，藤井莉娜因為在工作上相當難搞，只要不準時收工就會擺臭臉，對金錢也很計較，甚至將廠商邀約合作要PO到社群平台宣傳的服飾，穿都沒穿就直接賣掉，在日本已經混不下去，才會到中國發展。