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湖人頭號球星「詹皇」LeBron James即將年滿40歲，傳出球團正積極為未來準備。根據《ESPN》記者、爆料大神Shams Charania稍早在社群透露，湖人有意願送出3張首輪籤，換來即戰力球星加盟，包含國王球星De'Aaron Fox與公牛主將Zach Lavine都是潛在人選。「湖人管理層的消息來源告訴我，他們願意在潛在交易中，送出三張首輪籤，希望得到一個或多個，能立即為球隊戰績帶來幫助的球員。」Shams表示。Shams隨後補充，指出湖人本季維持詹皇與Anthony Davis雙星配置，對目前17勝13敗，暫居西區第6成績不滿意，加上詹皇即將年滿40歲，因此球團願意出售3個首輪選秀權，向各隊探詢第三位球星加入，Shams認為湖人可能會與拓荒者、巫師、暴龍和公牛保持聯繫。眾多潛在對象中，國王Fox與公牛Lavine交易可能性相對來說最高。國王本季僅打出13勝17敗，位居西區第12，圍繞Fox建隊多年仍未見起色，加上Fox經紀人正是詹皇密友兼合夥人Rich Paul，在合約談判上更顯優勢；至於Lavine部分，公牛想賣他已不是新聞，但Lavine年薪4303萬成最大阻礙，也是湖人現階段尚未有所行動主因。此外，湖人從上季謠傳啟動交易，卻始終無果，主要就是湖人雖然有意願將3張首輪籤放入交易包裹，但不願意把Austin Reaves放入交易包裹，許多筆協商中交易因而中斷。26歲的Reaves雖然是落選秀，但自生涯第2年起逐漸站穩輪替陣容，本季為湖人打了25場，皆以先發出戰，繳出場均17.4分、4.1籃板與5.1助攻。