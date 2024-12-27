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▲劉亞仁吸毒案一審被判1年有期徒刑、200萬韓圜罰鍰（約44萬新台幣）。（圖／達志影像）

▲劉亞仁小檔案。（圖／劉亞仁IG、NOWnews社群中心製表）

南韓影帝劉亞仁去年涉嫌濫用異丙酚（俗稱牛奶針）遭到調查，後續檢驗發現他還食用安眠藥唑吡坦、大麻、古柯鹼、K他命等5種毒品，目前案件還在高等法院審理，有消息指出，劉亞仁近日拋售首爾的億元豪宅，買家還是一名7歲孩子，並以1.5億元台幣全現金交易。據韓媒報導，劉亞仁2016年以公司名義，砸下58億韓圜（約1.4億元新台幣）入手位於首爾梨泰院的3層樓透天豪宅，正在打毒品官司的他，日前突然賣掉該棟自宅，成交價為63億韓圜（約1.54億元新台幣），且新屋主的身分只有7歲。報導指出，劉亞仁的豪宅交易案於11月20日由買賣雙方簽訂合約，A某在12月19日取得房屋所有權，而該買家身分被起底，為一位2017年7月出生的男童，驚人的是買主直接以現金付清63億韓圜，沒有使用任何貸款、抵押權。南韓媒體依據辦理過戶登記時，買家所填寫的地址去查詢，發現屋主為一對經營時尚品牌的夫妻，男主人姓朴、女主人姓李，因此推測7歲男孩即有可能為兩人的兒子。