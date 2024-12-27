民眾黨黨主席柯文哲26日遭北檢依違反《貪污治罪條例》之圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四項罪嫌，具體求刑28年6月，台北地院接押庭今（27）日裁定柯文哲3千萬交保。對此，民眾黨立委黃珊珊也在臉書發文表示「阿北回家，這場仗現在才開始」。
台北地檢署26日偵結起訴民眾黨主席柯文哲等11人，並將柯等5名在押被告移審。台北地院晚間7點30分開庭，由審判長江俊彥訊問柯文哲，這也是柯文哲遭羈押113天後，首度露面。柯文哲拚具保停押，還沒正式開始審理檢辯雙方已出現激烈論戰，接押庭近5小時才結束。
民眾黨多位立委全程旁聽，黃珊珊也在庭審結束後，對外面守候的小草喊話，起訴至今已經過了一天，但證據薄弱，完全站不住腳，在裡面聽完之後，覺得等下應該可以等到阿北回家，小草們歡呼，現場氣氛歡樂，法院最終裁定柯文哲3千萬交保，而柯文哲臉書也PO出小草聚集聲援照片，寫下「謝謝大家」四字，黃珊珊也在臉書發文表示「阿北回家，這場仗現在才開始」。
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民眾黨多位立委全程旁聽，黃珊珊也在庭審結束後，對外面守候的小草喊話，起訴至今已經過了一天，但證據薄弱，完全站不住腳，在裡面聽完之後，覺得等下應該可以等到阿北回家，小草們歡呼，現場氣氛歡樂，法院最終裁定柯文哲3千萬交保，而柯文哲臉書也PO出小草聚集聲援照片，寫下「謝謝大家」四字，黃珊珊也在臉書發文表示「阿北回家，這場仗現在才開始」。