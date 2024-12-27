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民眾黨主席柯文哲京華城案被起訴求刑28年6月，今天凌晨3點15分裁定柯文哲3000萬元交保，並限制住居、出境出海。律師呂秋遠則認為，這份起訴書，就柯文哲的部分，其實已經非常保守，金流找不到，這非常的正常，更直言「只能說，柯文哲真的非常愛錢，非常封建，也非常照顧財團，完全值得28年6個月」。呂秋遠分享，柯文哲這份起訴書，除了館長這種天資聰穎的人，大概很難在短時間內看完。然而如果不帶成見去閱讀這份起訴書，還是認為柯文哲完全無辜、應該無罪，不妨把柯文哲換成自己最討厭的政治人物，看看是否還是這麼認為。呂秋遠認為，這份起訴書，就柯文哲的部分，其實已經非常保守。是不是知道京華城的容積率會違法？身邊的所有人都知道，而且都告訴過他有問題，就他還是不知道？跟事主沈慶京見了這麼多次，不管是市長室，或是在他的豪宅，他們不會談到這個案件？那麼，他有沒有收賄？檢察官對於這件事非常保守，只認定他因為這個案件「至少」收1710萬。為什麼？容積率涉及的利益太大，不可能只收下這些錢而已，這只能說，金流根本找不到，只能透過間接證據，也就是USB與簡訊，證明應該有1710萬，至於想像中的億來億去，根本沒出現。呂秋遠也說，金流找不到，這非常的正常。光是新加坡就有很多的想像空間，在短短的四個月內，他的財務近侍橘子不敢回國，事先就算要給錢，也一定會有安排，哪有這麼容易可以突破？如果不是USB裡面的記載，連1500萬可能都無法有任何證明。可是，難道一定要有金流才能證明柯文哲確實有收賄嗎？如果一定得要這樣，貪污治罪條例可以廢除了。其他人在USB的記載，都確定是給錢，但就沈慶京的記載，是兩個人要約會，這哪裡合乎經驗法則？況且沈慶京在動工前幾天陸續領了1600萬元，再把錢交給柯文哲，難道一定要匯款才會成立犯罪，收現金就不算？呂秋遠說，柯文哲是市長，不知道京華城容積率違法；他自詡為雍正帝，但是副市長可以一塌糊塗；他反財團，但是跟沈慶京在市長室、陶朱隱園會面唱歌，兩人稱兄道弟；很多公務員跟他說這樣違法，他執意為之；不配合他的科長，會被他甩筆、罵永不錄用，調去都發局當府會聯絡人；他的支持者卻說，阿北是清白的，他什麼都不知道，他也不可能收錢。如果把柯文哲的名字換成任何一個政治人物的名字，有人會覺得合理、符合現實嗎？呂秋遠續指，當然，起訴書裡的柯文哲本來就很不現實。畢竟我們很難想像那個2014年的柯文哲會在市長室一邊騎飛輪，一邊收下300萬元；會親自去停車場拿500萬元；會交代木可公司負責人必須有辦法應付特偵組的質疑；會在東窗事發前夕要求財務許小姐出國避難。然而，這些事情都發生了。看完這份起訴書，只能說，柯文哲真的非常愛錢，非常封建，也非常照顧財團，完全值得28年6個月。