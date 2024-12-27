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美元續強，日圓兌美元一度貶破158關卡，日圓兌新台幣換匯價也更便宜，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（27）日早盤見0.2108元，也是今（2024）年7月18日以來最甜價。若換新台幣5萬元來說，與9月16日換匯高點0.2317元相較，現在可多換到2萬3195日幣，以東京迪士尼1月最便宜成人票價1張7900日幣來看，等於省下快3張的門票錢，或可多吃21碗一蘭拉麵還有找。雖然日本央行總裁植田和男表示，預期明年日本經濟將更接近於可以持續實現2%的通膨目標，顯示下一次升息的時機已近，但他也未就下個月升息的可能性表態，加上美元續強，美元指數站穩108之上，日圓兌美元一度貶破158關卡，觸5個月新低，目前拉回至157.69附近震盪。至於新台幣兌美元今日早盤開升後也回貶，並貶破32.7元，一度一探32.75元，貶值5.4分，目前在32.745元盤整，不過，日圓貶幅仍大於新台幣，因此，日圓兌新台幣換匯價又更便宜，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤來到0.2108元，離「0.20」字頭不遠了，也是今年7月18日以來最甜價。若以換新台幣5萬元來說，若與近半年來換匯高點9月16日0.2317元相較，當時只能換到21萬5796日幣，現在可以換到23萬7191日幣，現在可以多換到2萬1395日幣，以東京迪士尼1月最便宜的成人票價7900日幣來說，相當可以省下快3張票的錢，或多吃21碗一蘭拉麵還有找。