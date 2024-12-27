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▲《風中的火焰》以中國寧夏北部的一座工礦小鎮為故事背景，講述刑警追求正義、解開悲劇真相的故事。（圖／《風中的火焰》官方微博）

▲王景春飾演即將退休的老刑警「褚志強」。（圖／《風中的火焰》官方微博）

▲蔣奇明飾演「劉白」，從小在礦區長大，夢想考上大學走出礦區。（圖／《風中的火焰》官方微博）

▲吳曉亮過去以反派角色打開知名度，這回在戲中出演充滿正義感的刑警隊長「張韜」。（圖／《風中的火焰》官方微博）

愛奇藝最新熱播陸劇！懸疑劇《風中的火焰》由知名導演張榮吉執導，王景春、蔣奇明、吳曉亮領銜主演。《NOWnews今日新聞》特別整理等資訊，帶您一文掌握。故事背景設定在在2003年，寧夏某礦區小鎮面臨著搬遷的命運。某天警局門前驚現一具被焚燒的女性屍體，其死因與10年前在當地發生的一起惡性未解案件極為相似。即將退休的老刑警褚志強（王景春飾）與因工作過失而被調至礦區的張韜（吳曉亮飾）成為了搭檔，兩人攜手合作，追查案件的真相，並在小鎮搬遷的同時揭開了隱藏在過去的悲劇。老戲骨王景春過去在電視劇《地久天長》、《隱密的角落》都有相當精湛的表現，演技備受外界好評。這回他在劇中飾演經驗豐富、沉穩睿智的資深刑警，在案件破解中扮演了核心角色。蔣奇明在劇中飾演劉白，與好友梅葦（楊采鈺飾）從小一起在礦區長大，夢想考上大學走出礦區。他原本是意氣風發的少年，但突經事變，自己扛下10年牢獄之災，出獄後他變成一個精神頹喪，只能靠收破爛維持生計的中年人。吳曉亮在電視劇《掃黑風暴》中飾演反派角色「孫興」而廣為人知，這次在《風中的火焰》中則是出演年輕、充滿正義感的刑警隊長張韜，一上任就經歷許多不順，被降職到礦區，與褚志強（王景春飾演）成為搭擋攜手破案。《風中的火焰》共有24集，12月26日起，每週四晚間6點更新2集。2025年1月2日起，將於晚間6點更新1集，1月9日完結。