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美國職棒大聯盟（MLB）今年世界大賽，洛杉磯道奇對上紐約洋基的G4，當時道奇作客洋基，1局下半道奇外野手Mookie Betts在界外區接殺Gleyber Torres的界外球後，遭洋基球迷暴力搶球，將球從他的手套中挖出，事情發生後，2名球迷也立即遭警衛請出場，也被禁止入場觀看G5，近期Betts受邀擔任美國串流平台「孔雀」年中節目嘉賓時，回憶起當下，他說：「去X的這些傢伙」近期美國串流平台「孔雀」撥出2024年中特別節目，Betts受邀擔任嘉賓，並在節目上回顧今年的世界大賽，談到G4的暴力搶球，Betts承認當下心裡很不爽，「當事情發生後，我心想去X的這些傢伙，隨後也想過要把球丟向觀眾席，但他告訴自己要冷靜，並走回右外野。除了Betts外，Max Muncy近期也在Podcast節目上回憶此事，對此他依舊感到不滿，並直言這兩位球迷應該要終身禁止進入大聯盟任何球場，不應該再被允許進場看球。兩名球迷其中之一的Austin Capobianco，在事後也曾接受《ESPN》採訪，表示洋基已經退還G5門票費用，並希望禁止入場只是短期的禁令，自己不想失去洋基季票資格，但至今未有消息確認新賽季Capobianco是否還擁有季票資格。