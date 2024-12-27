我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊紫身穿淡藍色的抹胸裙，胸前再利用紅色腰帶增加整體服裝的亮點。（圖／取自國色芳華微博）

▲魏哲鳴飾演楊紫前夫，雖然兩人名義上是夫妻，但實際上更多的是利益交換。（圖／取自國色芳華微博）

中國女星楊紫與男星李現2019年首次合作甜寵劇《親愛的，親愛的》，小綿羊與大灰狼的CP圈粉無數，該劇也把兩人捧紅，沒想到楊紫、李現又二搭合作演出《國色芳華》，還未播出就突破300萬人預約收看，讓粉絲超級期待，興奮大喊：「童顏夫婦回來了！」《國色芳華》改編自意千重的同名小說，故事背景設定在唐朝，劇情講述女主角從現代穿越至商賈之女何惟芳（楊紫飾）的體內，並攜手天子近臣花鳥使蔣長揚（李現飾）做生意，後來何惟芳在蔣長揚的建議下決定要把生意擴展到民生實業，拓展品牌規模，兩人在合作中逐漸產生情愫，最後成為彼此的靈魂伴侶。《國色芳華》最新劇照，李現身穿一襲藍綠色的錦袍、帶著黑帽子，腰間再配上深棕色的錦囊以及玉佩垂墜，眼神看向前方，神情看起來相當溫柔。楊紫則是身穿華麗的唐代仕女服裝，底衣是一件設計複雜的花紋錦袍，抹胸裙則是淡藍色的典雅設計，胸前利用紅色腰帶增加整體服裝的亮點，最後在盤起的頭髮上搭配金色頭飾。魏哲鳴這次在《國色芳華》中飾演楊紫前夫，兩人雖然是夫妻，但更多的卻是雙方利益交換，最新預告照中魏哲鳴身穿以墨綠色為底的錦袍，衣服上鑲滿許多精緻花紋，腰間更是用金色腰帶凸顯他有錢的家世。佟夢實這次飾演楊紫遠房表哥，身穿淡綠色長袍，坐在書桌前畫畫的溫柔模樣，與過去在《慶餘年》飾演不苟言笑的盲人武功高手有很大的不同。播出時間：尚未公開播出平台：芒果TV、愛奇藝總集數：40集演員陣容：李現、楊紫、魏哲鳴、佟夢實