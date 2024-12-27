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▲全家跨年咖啡優惠2025元組合，品項有特濃美式58杯、特濃拿鐵49杯。（圖／全家便利商店提供）

▲全家跨年優惠，888元寄杯組合，可選私品茶搖搖茶吧則推出55元系列17杯、65元系列15杯。（圖／全家提供、記者整理）

▲全家跨年優惠，經典美式、大經典拿鐵第2杯10元優惠。（圖／全家便利商店提供）

▲全家跨年優惠，派對必備SOHOT炎選炸雞桶8支任選320元。（圖／全家便利商店提供）

▲7-11迎接跨年夜，門市有黑糖珍珠撞奶3杯100元。（圖／業者提供）

▲跨年夜7-11人氣商品思樂冰也有買一送一。（圖／業者提供）

▲現萃茶「莎郎嘿柚韓柚風味青茶」，使用韓國黃金柚與蒟蒻椰果增添口感。（圖／7-11提供）

▲7-11跨年夜限定精品美式、拿鐵買7送7。（圖／7-11提供）

迎接跨年倒數！全家跨年咖啡優惠來了，提神熱飲從2024年一路喝到2025年，門市自31日起有美式、拿鐵、抹茶拿鐵、好喝拿鐵10元多一杯，線上APP寄杯活動即起開跑，推出2025元組合，品項有特濃美式58杯、特濃拿鐵49杯、大單品美式32杯、大單品拿鐵29杯、卡布奇諾54杯，私品茶搖搖茶吧則推出55元系列17杯、65元系列15杯，跨年還有發熱衣買一送一、暖暖包10元多一件。📍APP◾特濃美式58杯2025元，6.4折（原價55元、特價35元）◾特濃拿鐵49杯2025元，6.4折（原價65元、特價42元）◾大單品美式32杯2025元，6.4折（原價100元、特價64元）◾大單品拿鐵29杯2025元，6.4折（原價110元、特價70元）◾卡布奇諾54杯2025元，6.3折（原價60元、38元）◾私品茶55元系列17杯588元，6.3折（原價55元、35元）◾私品茶65元系列15杯588元，6.1折（原價65元、40元）◾霜淇淋18支588元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.7折（原價49元、特價33元）◾霜淇淋2支59元（不含喝的霜淇淋與阿芙佳朵），6.1折（原價49元、特價25元）◾大經典美式第2杯10元，6.2折（原價45元、特價28元）◾大經典拿鐵第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）◾厚濃靜岡抹茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）為對應跨年夜熱食及保暖需求，全家即起至1月21日SOHOT炎選-現烤點心&炸烤物任兩件8折優惠；另有派對必備SOHOT炎選炸雞桶8支任選320元；即起至1月1日前溫降必備暖暖包享10元多1件、FMC指定發熱衣也享有買1送1優惠。不只有炸雞！韓國bb.q CHICKEN隱藏熱銷美味在「全家」SOHOT炎選，即日起推出兩款全新聯名美味，包含「韓式火焰辣烤雞腿」與「燻香雞腿排」，提供消費者隨時隨地享受韓式風味的全新選擇。◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾特大杯拿鐵 2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾中杯精品拿鐵 2杯100元，6.6折（原價90元、特價50元）◾經典純奶茶3杯100元，6.6折（原價50元、特價33元）◾黑糖珍珠撞奶3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）持指定銀行信用卡、icash Pay、icash2.0等指定支付工具結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1000折100元。購買開運福袋、驚喜包可加入此優惠活動。結帳金額滿1000元好禮3選1，包含舒敏厚棒衛生紙1串、白蘭茶樹除菌洗衣精補充包1包、金頂鹼性電池4+2入（3號/4號）1包。◾思樂冰大杯/特大杯買1送1◾雪淋霜買1送1◾酷聖霜買1送1◾酷聖石冰淇淋3oz買1送1◾特大美式買7送7，5折（原價60元、特價30元）◾特大拿鐵買7送4，6.4 折（原價70元、特價25元）◾大杯卡布奇諾買7送4，6.4 折（原價55元、特價35元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選買7送4，6.4 折（原價80元、特價51元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選買3送2 ，6折（原價60元、特價36元）◾莎朗嘿柚韓柚風味青茶／香鑽水果茶任選買3送2，6折（原價75元、特價45元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾中杯精品冰燕麥拿鐵4杯240元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯美式4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支◾大杯拿鐵4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支◾四季春青茶／英式紅茶4杯+指定雪淋霜／酷聖石霜淇淋任選2支◾厚乳拿鐵7杯優惠價300元，6.6折（原價65元、特價43元）◾咖啡珍珠歐蕾7杯優惠價360元，6.9折（原價75元、特價52元）◾大杯燕麥拿鐵7杯優惠價360元，6.9折（原價75元、特價52元）◾風味系列指定熱飲系列任選7杯優惠價300元，6.6折（原價65元、特價43元）（可選皇家伯爵紅茶拿鐵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖／好時經典可可）