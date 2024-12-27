為減少一次性旅宿用品的消耗，台灣旅宿業2025年1月1日起新制上路，將不主動提供小瓶裝洗髮乳、沐浴乳等備品，也取消主動提供梳子、牙刷等6種個人衛生用品，業者違規最高恐罰6,000元。此外，環境部也鼓勵業者減少使用塑膠瓶裝水，提倡使用玻璃瓶裝水或增設飲水機。
環境部預估，新政策每年可減少4.6億個一次性小包裝用品，相當於減少約2100公噸塑膠廢棄物，並可減碳約2500公噸，整體塑膠使用量降低約30%。環境部也將提供各縣市5家旅宿業者，每家3萬元補助金協助轉型，對於違反規定的業者最高處以6000元罰款。
隨著2025年將近，此話題在網上又掀起一番討論。臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」中，不少網友批評，「以後可能連房間都要房客自行打掃了」、「然後房價不減還增加，成本減少還要漲價」、「那住宿應該要降價才對！什麼都自備」、「幫飯店業者省成本，覺得不合理，造成消費者不便」。
不過也有網友贊同環境部此規定：「別跟著瞎起鬨好嗎？仔細看看規定很難嗎？這規定跟去日本飯店根本一樣，就是浴室的洗髮精沐浴乳不能提供小瓶裝，然後牙刷牙膏備品不能直接放在房間，不要這樣帶風向」、「重點其實不在方不方便，而是製造了多少不必要的垃圾」、「不是不提供，是不主動提供，旅客有需要仍然可以跟飯店拿，我覺得很多人都誤會了」。
事實上，根據環境部資源循環署公告的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自2025年1月1日起，旅宿業者不得提供個人衛生用品，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等，但可提供容量大於180毫升的大瓶裝液態盥洗及保養用品。也就是說洗髮乳、沐浴乳、潤髮乳與乳液等4樣用品不能再提供一次性小包裝，但是可重複利用的大瓶包裝（大於180毫升）是允許的。
另外，環境部資源循環署也提到，為了鼓勵消費者自備，旅宿營業場所不陳列個人衛生用品供消費者自由取用，如果忘了自行準備或臨時住宿時，有需求仍可以向業者索取或購買。
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隨著2025年將近，此話題在網上又掀起一番討論。臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」中，不少網友批評，「以後可能連房間都要房客自行打掃了」、「然後房價不減還增加，成本減少還要漲價」、「那住宿應該要降價才對！什麼都自備」、「幫飯店業者省成本，覺得不合理，造成消費者不便」。
不過也有網友贊同環境部此規定：「別跟著瞎起鬨好嗎？仔細看看規定很難嗎？這規定跟去日本飯店根本一樣，就是浴室的洗髮精沐浴乳不能提供小瓶裝，然後牙刷牙膏備品不能直接放在房間，不要這樣帶風向」、「重點其實不在方不方便，而是製造了多少不必要的垃圾」、「不是不提供，是不主動提供，旅客有需要仍然可以跟飯店拿，我覺得很多人都誤會了」。
事實上，根據環境部資源循環署公告的「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自2025年1月1日起，旅宿業者不得提供個人衛生用品，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等，但可提供容量大於180毫升的大瓶裝液態盥洗及保養用品。也就是說洗髮乳、沐浴乳、潤髮乳與乳液等4樣用品不能再提供一次性小包裝，但是可重複利用的大瓶包裝（大於180毫升）是允許的。
另外，環境部資源循環署也提到，為了鼓勵消費者自備，旅宿營業場所不陳列個人衛生用品供消費者自由取用，如果忘了自行準備或臨時住宿時，有需求仍可以向業者索取或購買。