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▲《魷魚遊戲2》加入不少全新面孔，賽制規定也有所調整，成了本季最大看點。（圖／Netflix提供）

▲李政宰回歸《魷魚遊戲2》，次次死裡逃生的主角光環讓觀眾難帶入角色。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲2》場景比第1季更加血腥殘暴，影評人認為恐引起觀眾不適。（圖／Netflix提供）

Netflix熱門韓國影集《魷魚遊戲2》昨（26）日正式開播，一次上線7集讓觀眾能看個過癮，韓國媒體也找來評論家對《魷魚遊戲2》做出分析；多數影評人都認為，第2季雖然新鮮度不如第1季，但還是有遊戲的刺激性，因此能成功延續第1季的熱度。但第2季同時也出現3大缺點，包含角色真實性消失、場面過於血腥、伏筆還要留到第3季才能揭開等，恐怕會讓不少觀眾失望。《韓聯社》統整韓國影評人對《魷魚遊戲2》的看法，多數影評人都認為，第2季故事規模更大更深層，加上每回合遊戲結束，玩家都能自己投票是否要終止遊戲，與第1季做出區隔，成了最大看點。評論家金賢洙認為：「投票過程的描寫比遊戲還多，參與者之間的合作與背叛等衝突也很有趣」，這個新增的設定確實很不錯。不過由於觀眾都已知參賽者在比賽過程遭淘汰就會身亡，因此新鮮度略微降低，雖然可以靠刺激場景延續第1季的熱度，但第2季同時也有3大缺點。首先，；第2季的成奇勳帶著他贏到的鉅額獎金再度加入遊戲，想阻止殘忍殺戮進行下去，也因主角光環的加持，讓成奇勳變得相當全能，與第1季刻劃的小人物辛酸比起來，很難讓觀眾帶入、同情。其次，影評人認為，，有更多殘酷和挑釁的場景，恐引起觀眾不適。評論家姜秉鎮指出：「由於我們在人物敘事上投入了很多精力，所以在後半段，人們一個接一個地死去，我感到了很多情感上的疲憊。還有集體槍戰，這是一個讓我無法忍受的場景。」他認為觀眾好不容易理解各個角色的難處，結果大家就接連死去，這種安排讓人難以接受。最後，韓國影評人及歐美影評人都一致認為，《魷魚遊戲》第2季更像是為了第3季鋪墊所推出來的作品，在劇情堆疊到最緊張的時刻，卻告知大家要繼續等第3季，顯然會讓觀眾大失所望：「」。以上3大缺點恐成《魷魚遊戲》第2季最大敗筆。