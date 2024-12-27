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根據《Just Baseball》記者Aram Leighton報導，洛磯宣布與前光芒、水手牛棚主力Diego Castillo簽下小聯盟合約，並附帶明年大聯盟春訓邀請，期待他重拾過去季後賽的優異成績。30歲的Castillo於2018年身披光芒戰袍站上大聯盟，菜鳥年便成為球隊牛棚要角，3年半期間為光芒出賽167場比賽，包含11場先發，防禦率2.89成績出眾，尤其在2019、2020連續2季隨隊征戰季後賽，出賽14場比賽主投16.2局內僅失3分，飆出20次三振，徹底打響名號，被外媒封為專為大賽而生的男人。Castillo在2021年被賣到水手後維持亮眼成績，直到2023年開季卻突然陷入迷航，8.2局內狂丟8分，只有1場未被打者上壘，水手隨即將他下放3A調整，想不到Castillo在小聯盟成績依舊慘淡，本季轉戰雙城也僅在大聯盟出賽7場。儘管Castillo近兩年身手大幅退化，但仍保持健康加上過往季後賽實績加持，受到洛機青睞，期待他來到對投手有利的主場Coors Field後，能找回過去大聯盟頂級後援表現。