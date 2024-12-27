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▲迷幻蘑菇的效果類似於LSD。圖為迷幻蘑菇培養罐。（圖／報系資料照）

儘管泰國對大麻除罪化，不過吸食其他毒品仍屬於非法行為，例如迷幻蘑菇 ( magic mushroom ) 。一名英國遊客在泰國清邁旅遊時，因食用迷幻蘑菇後死亡，警方旋即突擊販售蘑菇的商家，並逮捕4名嫌犯。綜合泰國媒體報導，一名25歲英國男子於12月20日在清邁一家商店購買了迷幻蘑菇，四十分鐘後出現了嚴重的反應，他口吐白沫、渾身發抖，不久就倒斃在豪華酒店裡死亡。泰國警方突擊了一家名為「Glory Days」的大麻商店，逮捕了包括老闆在內的四人，並在儲藏室發現了七公斤毒品，據稱該名男子就是在這家店裡買到迷幻蘑菇，並因此死亡。泰國皇家警察少將、調查部門指揮官沃拉蓬·卡姆魯亞(Worapong Khamluea) 表示：「這名遊客與女友在著名地標塔佩門（Tha Pae Gate）拍照，然後他們去了一家商店，買了迷幻蘑菇， 他把蘑菇帶回酒店房間吃了。但40分鐘後，他因這種物質而口吐白沫、暈倒並死亡。」警察少將卡姆魯亞補充說：「嫌疑人將接受進一步審訊，以找到毒品供應商，並將逮捕他們。持有迷幻蘑菇是違法的，遊客不應該在該國購買或使用它們。迷幻蘑菇的效果類似於LSD（麥角酸酰二乙胺，一種強烈的致幻劑），非常危險。」