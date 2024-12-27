冬天就是要泡溫泉！最近冷氣團接續好幾波來襲，不只火鍋店、薑母鴨店生意好，許多人也會安排溫泉之旅，好好泡湯放鬆身心靈。然而說到台灣的溫泉勝地，除了每個地方的湯質不同，搭配的玩法也有所差異，以台灣來說，又以礁溪、北投、烏來等地的溫泉最為出名。不過就有網友分享台中的「烏日溫泉」其實也非常不錯，不僅溫泉經過日本溫泉所認證，也是旅遊網站大推的行程之一！
有網友在PTT貼文指出「最近天氣好冷又來到泡溫泉的季節，想要來安排一個溫泉之旅，不想跑到北部的北投跟礁溪，南部也沒什麼溫泉可以泡，想說可以去中部，有人有推薦的溫泉嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台中烏日溫泉不錯喔！蠻推的」、「台中的話就谷關跟烏日溫泉都不錯」、「中部推薦烏日溫泉，可以住清新溫泉飯店，去年才剛去非常不錯」、「台中谷關、大坑跟烏日都可以，個人最喜歡烏日溫泉」、「谷關溫泉一定是最夯，但烏日溫泉這幾年也蠻多人推的，清新飯店還不錯可以參考。」
冬天泡溫泉不只有北投、礁溪可選！中部烏日溫泉隱藏王牌
而台中大家最耳熟能詳的一定是「谷關溫泉」，在今年《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的排行，全台灣討論度最高的十大溫泉勝地中，台中谷關溫泉就排名第四名的位置，總聲量達到破萬，僅輸給宜蘭礁溪、台北北投以及新北烏來。
但中部人除了會去泡谷關溫泉之外，也推薦「烏日溫泉」，這並不是討論度非常高的溫泉勝地，但卻是內行人必知的地點，當地的泉水為碳酸氫鈉泉，無色無味，可滋潤肌膚，地點又位於大肚山上，不少飯店都有結合露天美景的溫泉池，邊泡湯邊享受台中港區美景，真的令人心曠神怡又紓壓！
中部烏日五星級「清新溫泉飯店」被推爆！真實評價曝光
而《NOWnews》記者也上網查詢資料，發現如果要去烏日泡溫泉的話，一間名為「清新溫泉飯店」最受到遊客的喜愛，它不僅是台中唯一的五星級溫泉酒店，泉水是來自大肚山350m挖鑿的天然泉水，甚至還經過中華民國溫泉觀光協會的日本中央溫泉研究所鑑定，確認長期浸泡甚至有美白功效，同時也是被旅遊網站「Trip.com」推薦的溫泉勝地。
實際查看「清新溫泉飯店」的Google評價有4.1顆星，評論超過7100則，不少遊客都紛紛回應「回訪數次，一直很喜歡這裡的溫泉和餐飲，一泊二食划算水準又高，床很軟又好睡湯池水量大又舒服」、「溫泉超舒服跑起來皮膚超白嫩！飯店人員態度超好」、「自助吧搭配溫泉一個人大約800元，不用住宿也能來泡溫泉超讚」、「泡溫泉景觀美到炸...超推薦的高級溫泉飯店！」只能說，時序進入寒冷冬天，有要到台中泡湯的民眾，下回不妨也安排行程烏日到泡泡溫泉玩耍囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台中烏日溫泉不錯喔！蠻推的」、「台中的話就谷關跟烏日溫泉都不錯」、「中部推薦烏日溫泉，可以住清新溫泉飯店，去年才剛去非常不錯」、「台中谷關、大坑跟烏日都可以，個人最喜歡烏日溫泉」、「谷關溫泉一定是最夯，但烏日溫泉這幾年也蠻多人推的，清新飯店還不錯可以參考。」
冬天泡溫泉不只有北投、礁溪可選！中部烏日溫泉隱藏王牌
而台中大家最耳熟能詳的一定是「谷關溫泉」，在今年《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的排行，全台灣討論度最高的十大溫泉勝地中，台中谷關溫泉就排名第四名的位置，總聲量達到破萬，僅輸給宜蘭礁溪、台北北投以及新北烏來。
但中部人除了會去泡谷關溫泉之外，也推薦「烏日溫泉」，這並不是討論度非常高的溫泉勝地，但卻是內行人必知的地點，當地的泉水為碳酸氫鈉泉，無色無味，可滋潤肌膚，地點又位於大肚山上，不少飯店都有結合露天美景的溫泉池，邊泡湯邊享受台中港區美景，真的令人心曠神怡又紓壓！
中部烏日五星級「清新溫泉飯店」被推爆！真實評價曝光
而《NOWnews》記者也上網查詢資料，發現如果要去烏日泡溫泉的話，一間名為「清新溫泉飯店」最受到遊客的喜愛，它不僅是台中唯一的五星級溫泉酒店，泉水是來自大肚山350m挖鑿的天然泉水，甚至還經過中華民國溫泉觀光協會的日本中央溫泉研究所鑑定，確認長期浸泡甚至有美白功效，同時也是被旅遊網站「Trip.com」推薦的溫泉勝地。
實際查看「清新溫泉飯店」的Google評價有4.1顆星，評論超過7100則，不少遊客都紛紛回應「回訪數次，一直很喜歡這裡的溫泉和餐飲，一泊二食划算水準又高，床很軟又好睡湯池水量大又舒服」、「溫泉超舒服跑起來皮膚超白嫩！飯店人員態度超好」、「自助吧搭配溫泉一個人大約800元，不用住宿也能來泡溫泉超讚」、「泡溫泉景觀美到炸...超推薦的高級溫泉飯店！」只能說，時序進入寒冷冬天，有要到台中泡湯的民眾，下回不妨也安排行程烏日到泡泡溫泉玩耍囉！