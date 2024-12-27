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▲台灣季節進入冬天，不少人都會想要來趟溫泉之旅，那麼你知道台灣有哪些溫泉勝地值得推薦嗎？（示意圖／PhotoAC）

▲台中人泡溫泉不只會去谷關溫泉，也有內行人推薦的「烏日溫泉」，泉水為碳酸氫鈉泉，無色無味，可滋潤肌膚。（圖/清新溫泉飯店官網）

▲台中唯一五星級溫泉飯店「清新溫泉飯店」被許多遊客推薦，如果冬天要去烏日泡溫泉的民眾可以參考看看哦！（圖/清新溫泉飯店Google評價）

冬天就是要泡溫泉！最近冷氣團接續好幾波來襲，不只火鍋店、薑母鴨店生意好，許多人也會安排溫泉之旅，好好泡湯放鬆身心靈。然而說到台灣的溫泉勝地，除了每個地方的湯質不同，搭配的玩法也有所差異，以台灣來說，又以礁溪、北投、烏來等地的溫泉最為出名。有網友在PTT貼文指出「最近天氣好冷又來到泡溫泉的季節，想要來安排一個溫泉之旅，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「谷關溫泉一定是最夯，但烏日溫泉這幾年也蠻多人推的，清新飯店還不錯可以參考。」而台中大家最耳熟能詳的一定是「谷關溫泉」，在今年《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的排行，但中部人除了會去泡谷關溫泉之外，，真的令人心曠神怡又紓壓！而《NOWnews》記者也上網查詢資料，、「泡溫泉景觀美到炸...超推薦的高級溫泉飯店！」只能說，時序進入寒冷冬天，有要到台中泡湯的民眾，下回不妨也安排行程烏日到泡泡溫泉玩耍囉！