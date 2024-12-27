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台北市議會國民黨三連霸議員陳重文被控利用質詢職權，施壓官員護航自家公司取得台北市府監視器標案，涉犯圖利等罪嫌，台北地方法院審理後，判刑9年，褫奪公權6年，其中6個月得易科罰金。可上訴。陳重文妻子白惠萍判刑1年，緩刑2年、支付公庫20萬；台智光董事長李慶煌兒子李嘉豪判刑2、緩刑3年，支付公庫500萬。其餘康立錡等3人獲緩刑3 年，以上都可上訴。檢方起訴指出，台北市政府與台智光（其母公司為台通公司）在2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」契約（台北市光纖BOT案），雙方約定由台智光負責建置台北市轄內光纖網路，並享有25年經營權，不過陳獲知，台智光較其他電信商有更低成本競爭優勢，且市府資訊局也曾發函給市府各機關，在光纖BOT案營運期間，應先租用台智光提供的網路服務，他竟於去年4月至6月間，利用議員職權索資、質詢或施壓。陳重文讓社會局公托中心監視器系統雲端建置案，依台北市光纖BOT案架構，由台智光辦理，另一方面，陳重文和康立錡成立立錡雲端公司，承攬相關設備採購，讓陳重文從中圖得不法利益321萬8480元。陳重文在成立立錡雲端、立展公司時，涉嫌驗資不實；另與友人一同成立國亨公司，說好合作殯葬相關業務，竟在未經友人許可下，自行調整公司資本結構，並找妻子白惠萍製作不實股東同意書，涉嫌侵占國亨公司531萬餘元。台北地檢署今年3月14日指揮廉政署，搜索陳重文議會辦公室等處，並約談陳到案，訊後聲押禁見但北院裁定交保200萬元，檢方抗告成功，經高院發回更裁，北院指陳男交保後有勾串證人舉動，裁定陳羈押禁見，押期屆滿前再被裁定延押2個月，台智光公司董事長李慶煌被檢方約談後交保350萬元，檢方另查出李慶煌的兒子兼董事長特助李嘉豪，趁父親因陳重文緣故被搜索約談，自己還沒被捲入的空檔，同步急賣名下台通股票避損954萬餘元，異常交易事後被檢方盯上、循線查獲，將李嘉豪聲押禁見獲准，起訴後獲准交保1000萬元。陳重文被羈押禁見到辯論終結前，獲准交保800萬元，陳重文在本案辯論終結最後陳述時，強調「我做錯的事，會深自反省、絕不再犯」，不過自己絕沒圖利，並當庭提出自己從事公益事蹟，請求法官審酌他做公益事蹟，「希望從輕量刑，給我一個自新機會」檢察官今年7月依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、陳妻白惠萍、業者康立錡等4人涉犯《貪污治罪條例》圖利、《刑法》使公務員登載不實、業務侵占等罪嫌，並起訴李嘉豪、石富宇等3人等5人涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌。