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▲12月臺中詐騙案件數居全國第二 籲請民眾提高警覺(圖/記者鄧力軍翻攝)

臺中地區12月份共計發生1,960件詐騙案，高居全國22縣市第2名，臺中市政府警察局積每月分析公布臺中市詐騙狀況，除讓市民即時了解居住地區之詐欺犯罪狀況外，更提醒民眾提高警覺，避免成為詐騙被害人。警方今(27)日公布前五大涉詐交友軟體、假投資詐騙作案手法、二次詐騙態樣及AI變臉技術，提醒市民多加了解詐騙的方式及態樣。經統計分析，臺中地區113年12月份，共計發生1,960件詐騙案，高居全國22縣市第2名，財損金額達新臺幣(以下同)12.6億餘元，居全國財損第3名；其中以假投資詐欺計592件最多、財損8.98億餘元，佔整體財損比例71.27%，分析是類假投資標的物，以股票、虛擬貨幣為大宗；第二名則為假網拍詐欺案計310件、財損780萬餘元，解析假網拍詐欺案使用之平台以FB、IG、Threads為前三大；另假買家騙賣家案類已衝上詐騙件數第三名，共計發生229件，財損金額達2,606萬餘元，探究假買家多冒用7-11賣貨便、黑貓宅急便、全家好賣+等機構客服，告知【未開通簽署金流服務/賣家未認證】等連結，再要求點擊連結【帳戶驗證】等訊息，賣家依照指示操作後發現帳戶金額皆遭轉出，才知道被詐騙了。目前假(交友)投資詐騙手法不管在件數或財損數，皆仍處於高發狀態，分析12月「臺中市前五大」涉詐交友軟體，分別是「派愛族」、「CMB」、「抖音」、「Tinder」、「探探」，其中使用「派愛族」聊天軟體之被害人財損金額，占該類手法44.86%；詐騙集團多使用放長線釣大魚之方式，讓被害人在聊天過程中下載假投資APP，一步步落入詐騙集團陷阱。本案的小餅(化名) 即透過TINDER交友軟體認識網友，雙方僅透過照片、視訊聊天，進而成為從未見過面的網公網婆，詐騙集團取得被害人信任後，開始誘導下載Multi Bank投資APP，被佯裝智能客服鼓吹參與高獲利的儲值活動，被害人不疑有他即以現金購買虛擬貨幣轉入詐騙集團錢包後，對方隨即消失，索討無門。當小餅(化名)發現遭詐後，慌亂無助下並未立即報案，反而透過臉書尋找求助訊息，發現有知名律師團隊會協助將遭詐騙的錢取回，在無助的狀況下相信對方的話術，便依照對方的指示交付財物，後來變成一場空且身揹負債。網路交友有其風險，民眾應隨時提醒自己「聊天可以、談錢免談」，切勿相信素未謀面的網友，當對方開始用各種理由要求你匯款、借錢、投資時，都是詐騙。113年12月1日優化之「打詐儀錶板」(https://165dashboard.tw/)，讓全民皆可透過該網頁查詢最新詐欺資訊、財損金額、詐騙類型及詐騙流程，並每日提供最新詐騙案例及手法分析，民眾可以檢視自身情況，是否也身陷詐騙中。臺中市警方將每月分析並更新最新詐騙訊息、手法，期提高全民防詐意識，齊心協力對抗詐騙。