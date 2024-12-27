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迎接114年到來，台中市政府114年1月1日上午8時將在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，邀請勇奪世界棒球12強冠軍的中華隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，還有中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將帶來活力熱舞，精彩可期。民政局長吳世瑋表示，今年元旦升旗除有小國旗可領取外，還有實用精美的元旦紀念小物「手機架」，當日上午6時30分開始限量發送，歡迎市民朋友齊聚迎接嶄新的一年。吳世瑋指出，114年元旦升旗典禮以「幸福台中、閃耀國際」為主題，活動主視覺透過晨曦初綻的意象，彰顯元旦升旗在新年伊始所象徵的信心與希望，整體色彩精選深具文化意涵與自然連結的色調，並以漸層方式呈現從沉穩到明亮的過渡，如同黎明微光自地平線徐徐擴散，散發新生與蓬勃躍動的氛圍，豐富的色彩語彙與深厚意境，期望市府在新的一年透過國際交流、產業升級與文化創新，不斷前行、綻放四方的美好願景。此外，中華隊在「2024世界12強棒球賽」燃燒全民棒球魂，多場經典好球讓全國觀眾為之喝采，並且睽違32年拿下台灣史上首座成棒世界冠軍，市府也特別邀請中華隊成員隸屬台中地主中信兄弟的教練陳江和、投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，歡迎市民朋友元旦當日到場向國民英雄致敬，共享屬於台中及中華民國的驕傲。民政局表示，此次升旗典禮將由台中女中樂儀隊帶來精彩的操槍演出為活動揭開序幕，並邀請后里、梧棲、北屯及南區等4區吉祥物 (山海屯城代表)引領市長及來賓進場，與領唱來賓及觀禮民眾齊唱國歌。熱力四射的中信兄弟啦啦隊 9位隊員盈瑩、波波、夏蕾、儀諪、少鹽、Wendy、希希、林可及曼容將帶來熱血舞曲，與大家一同High跳《Go! Passion Go!》。此外，台中在地舞團「妙璇舞蹈團」則將帶來快節奏的街舞表演展現超活力；霧峰光正國小醒獅戰鼓團也將帶來氣勢磅礡的戰鼓表演，展現非凡氣勢及台灣文化之美，表演精彩可期。