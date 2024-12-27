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▲王妡（左2）爆料知名度很高的啦啦隊女神遭到隊友霸凌。（圖／百靈果News YouTube）

▲有網友猜測王妡故事中的人就是啦啦隊女神林襄。（圖／林襄IG）

▲王妡也曾當過啦啦隊員，外型亮麗可愛。（圖／王妡IG）

前富邦Fubon Angels啦啦隊女孩王妡日前到YouTube頻道「百靈果News」作客，提到當啦啦隊員的辛酸，表示她曾聽說過別的啦啦隊搞集體霸凌，一名知名度很高的女生球衣被嫉妒她的隊友剪破，讓她在休息室崩潰大哭。王妡也曝光關於此人的身分線索，名字跟她一樣兩個字、並非外援。王妡在百靈果「彈琴說愛」單元矇眼受訪，提到自己聽過的啦啦隊勾心鬥角故事，她說曾有一個球團的啦啦隊居然搞集體霸凌，在練舞時故意剪破一名「知名度很高」的女孩的球衣，讓該名女孩看到後直接難過地崩潰大哭。主持人聞言立刻追問王妡該女孩的身分：「是外援嗎？」王妡當場否認，更笑說：「這樣講會太明顯嗎？」主持人接著又問王妡：「她名字幾個字？」王妡則曖昧回答：「可能跟我一樣喔」，此言一出讓全場沸騰，認為線索實在太明顯了。網友看了也紛紛留言猜測該名女孩是誰，有人更直接點名遭霸凌的就是啦啦隊女神林襄，「不用猜也知是在講林襄，人紅是非多，尤其是女人超愛嫉妒，正常」、「那個受歡迎、猴子隊，衣服被剪的啦啦隊員姓林嗎？」不過這些答案並未獲得當事人或節目證實。除此之外，王妡也分享啦啦隊員確實有被規定不能跟球員交往，但曾有一名啦啦隊女孩偷偷跟球員談戀愛，結果該名球員居然還劈腿隊上的另一名女孩，劇情超級狗血。