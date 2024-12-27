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2025年即將到來，台股將封關，財信傳媒董事長謝金河表示，回顧今（2024）年台股能有29.5%的漲幅，除了台積電、鴻海等2大權值股擔任要角外，ETF是改變台股資金結構的關鍵。謝金河以「台股生態系出現重大改變」為題撰文指出，截至12/25為止，台股全年拉出29.5%的漲幅，僅次於Nasdaq33.5%，在亞洲名列前茅，對比中國全力寬鬆貨幣，但漲幅卻只有台股的一半。而韓國烏龍戒嚴衝擊資本市場，其股市今年下跌8.59%，三星股價下跌30.7%，對比台積電從589元漲到1085元，全年漲幅84.2%，台股今年完勝南韓，不僅如此，也把日本股市漲幅比下去。謝金河表示，台股最重要的核心是台積電，鴻海今年靠著輝達伺服器GB200，也拉出78.47%的漲幅。權值股的好表現，使得加權指數上漲29.5%，遠遠超過以中小型股為主的OTC指數的漲幅，這其中最大的變化是被動型基金ETF的穿透力。謝金河表示，以往外資大賣台股，台股必然重挫，但今年外資賣超台股高達6902.75億元，台股不但沒有跌，還逆勢上漲5189.3億元，外資今年只買超台積電14.12萬張，台積電股價已經大漲84%，這可以看出ETF的威力。謝金河表示，今年外資大賣超中，投信大舉買超8377.14億元，也就是外資大賣超的籌碼被投信接走，而這些都是重量級的權值股。今年台灣前10大權值股股價都上漲，除了中華電信，大多數的漲幅都超過30%，今年外資賣超富邦金43.82萬張，但股價仍上漲41.2%，這可以看出ETF的威力。謝金河表示，台灣20年前只有少數幾檔主動式本土基金，國人只能買海外基金，我不斷呼籲台灣要有主場優勢，這些年劉宗聖把這個機制發揮到淋漓盡致。本國股票型ETF正朝著3兆元目標挺進，金管會主委彭金隆希望營造亞洲資產管理中心的遠景，也慢慢可以找到著力點。