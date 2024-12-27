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民眾黨主席柯文哲涉入京華城圖利案等，台北地檢署開記者會宣布偵結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，檢方求刑28年6月。從警界退休的知名球評石明謹預言，侵佔或背信成立可能性很高，圖利次之，收賄最低，只要其中一項甚至兩項有罪，柯文哲一樣要入獄。石明謹說，表面上柯文哲得到兩個利多，一是得以交保，暫時恢復人身自由，一是貪污所涉金額低於外界預期，金流證據似乎也沒那麼堅固，然而這兩點對柯而言，未必全然好事，柯文哲的交保金額高達3000萬新台幣，其涉及重罪並有逃亡之虞的印象極為明確，交保在外會讓其徒孫無法再用非法羈押等理由集結，至少無法再整天高喊賴清德放人。石明謹說，對柯文哲來說，能夠得到人身自由當然是好事，但案件審理中的嫌犯本人也不適合過度招搖，否則也只是讓訴訟陷於不利，律師也會盡力維持在訴訟上的利益，不可能完全任其放飛自我。石明謹也說，其次是檢察官真的是以收賄罪為主要目標而來的嗎？柯文哲真正的危機在於數罪齊發，綜觀北檢起訴書，鞏固的主要事證，其實並不在收賄，而是建立圖利的各項事證，如果最後收賄的部分無罪，或是收賄金額不高減低刑期，都沒有太大差別，因為只要圖利成立，柯文哲都要面臨牢獄之災，那怕只是判個十年八年，人生也差不多就此結束了。石明謹說，如果檢方只以圖利罪起訴，柯文哲只要專注在證明京華城提升容積依法並無不可，但現在因為涉及收賄，已經有多名被告證言確有運作台北市政府提高容積率的事實，就算最後柯文哲能夠堅稱對金流毫不知情，但是要對介入京華城容積案置之事外，恐怕很困難。石明謹說，有趣的是，為了證明自己與京華城案並無對價關係，柯文哲必須撇清跟沈慶京之間的關係，例如在手機中的多次簡訊往來親暱的稱對方為小沈、曾經三次前往陶朱隱園、曾經私下見面至少12次等等，在接押庭中，柯文哲證言兩人雖然見面，卻從未談及與京華城相關之事，但這又陷入另一個問題，那就是承認自己與沈慶京過從甚密。石明謹說，柯文哲現在一邊要證明自己沒有金流，又要證明自己不懂容積率，還要證明自己跟小沈雖然很要好，但從來未曾討論過京華城問題，中間還涉及收受小沈及其他人的政治獻金，是否有侵佔的問題，必須同時在不同的案情上解釋，其中還有彼此矛盾之處。石明謹結論，柯文哲有罪的可能性剛好跟罪刑的輕重相反，侵佔或背信成立可能性很高，圖利次之，收賄最低，只要其中一項甚至兩項有罪，柯文哲一樣要入獄，同時也會坐實其有犯罪之事實，光是想躲掉重罪是沒用的，但要全身而退，躲掉所有罪名，在訴訟上又會特別複雜。如果收賄無罪，但侵佔有罪，同樣的法官，你也很難說這叫做司法不公，到底要採取怎麼樣的策略才不會反而落入訴訟困境，這才是柯文哲真正的兇險。