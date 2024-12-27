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▲柯文哲交保金3000萬已經籌到了。（圖／讀者提供）

北檢依4重罪起訴民眾黨主席柯文哲，求處28年6個月重刑，北院凌晨裁定3000萬交保，民眾黨立委黃國昌表示，「我們不是鄭文燦」，會努力在銀行開門後去籌錢。據了解，柯文哲的3000萬已經籌到了，《NOWnews今日新聞》也取得獨家畫面，柯文哲已經向地院繳交3000萬元，即將可以重獲自由。台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。黃國昌在北院裁定後向小草喊話，指出3000萬不是一筆小數目，他們會努力在銀行開門後籌錢，一定讓柯文哲今天回家。據了解，柯文哲已經籌到3000萬元，《NOWnews今日新聞》也取得獨家國庫存款收款書畫面，上面寫著刑事保證金繳納收據，金額3000萬元，存款機關為台灣台北地方法院，收入庫帳日期為113年12月27日，填單時間則為9點08分。