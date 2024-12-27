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美國經濟可望於2025年持續領先全球主要經濟體，專家分析，觀察美股類股輪動，AI題材將從「半導體基建概念股」，轉向「軟體服務類股」，金融、工業等傳統產業可望在川普主張的「美國優先」政策利多下受惠，而台股因主力電子股與美國連結度較深，有很大的機會能受益AI應用擴散效應。根據中租投顧最新發布的2025年投資展望報告指出，美國過去四季生產力年增率2.5%，創下2000年代中期以來新高。中租基金平台蘇皓毅總經理分析，雖然美國製造業採購經理人指數持續半年處於收縮區間，但美國製造業偏K型復甦，其中AI相關產業成長強勁，今年以來的寬鬆政策可望逐步反應在製造業復甦。同時，佔美國GDP七成以上的服務業採購經理人指數已連續23個月維持擴張，顯示美國經濟可望持續領先全球主要經濟體。不過，美股本益比處於高檔，12月聯準會釋出降息減緩訊息後，市場難免調整，蘇皓毅表示，應把握股市回檔機會分批買入。他強調，畢竟這是高本益比的修正，而非經濟衰退跡象的修正。歷史收據顯示，在非衰退時期，當VIX恐慌指數單日飆升60%以上，標普指數隨後1週有75%機率出現正報酬，且之後三個月平均報酬約7.7%。展望2025年，蘇皓毅預期美股類股輪動，AI主題將從半導體基建概念股逐漸轉向軟體服務類股。在川普政府主張放鬆管制與國內製造優先政策下，也有利於價值股，金融、工業等傳統產業在政策利多加持下可望受惠，形成價值股與成長股的資金輪動格局，有助推升美股多頭延續。放眼其他市場，日本東證證交所計畫自2025年1月起，納入與股東期望不一致的負面範例，此舉將促進企業解除交叉持股、處分非核心資產加速，從而推動股東報酬率更顯著改善，有利於日股股價淨值比持續擴張。蘇皓毅點名非美成熟市場中，日股是優於歐股的投資選項；新興市場方面，台股因主力電子股與美國連結度較深，可望受益AI應用擴散效應；印度在通膨可控環境下，是一個相對不受美中貿易戰及關稅衝擊影響的經濟體，預期印度央行將於2025年上半年啟動降息以刺激經濟。