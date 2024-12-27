台灣麥當勞侵犯案引發社會大眾關注，本月25日遭台北市勞動局以未盡《性別平等工作法》，第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，遭開罰100萬元罰鍰。今（27）日台灣麥當勞發表聲明稿，長達626字道歉並承認「沒能做到防範未然，
事發後的處理也不夠即時、周延。」全文曝光。
台灣麥當勞打工少女遭主管侵犯輕生案議題持續延燒，不少民眾聽聞也對麥當勞失望。台灣麥當勞今發表聲明稿，承諾「台灣麥當勞會改進，做得更好。」承認「沒能做到防範未然，
事發後的處理也不夠即時、周延。」強調將在制度上深切檢討，除了既有的電子申訴管道外，也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師， 與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線， 及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。
2024年12月27日「台灣麥當勞聲明稿」全文如下：
台灣麥當勞會改進，做得更好。
「以人為本」是台灣麥當勞最重要的核心價值，
為員工打造安全的職場，也一直是我們的心願。
然而，在這次事件上，我們沒能做到防範未然，
事發後的處理也不夠即時、周延。在此， 台灣麥當勞對被害人及家屬，致上最誠摯的歉意； 對於辜負社會大眾的高度期待，我們深感抱歉。
為了維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，
我們會在制度上深切檢討。除了既有的電子申訴管道外， 我們也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師， 與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線， 及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。
同時，落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，
提供即時且必要的協助。持續進行禁止職場不法侵害相關教育訓練， 更要積極鼓勵員工參與及發聲，強化職場環境的安全。
關於外界部分誤解，亦在此澄清：被害人於今年3月3日向警方報案
遭受性侵，並於3月25日向麥當勞提出性騷擾之申訴； 我們隨即針對性騷擾立案調查，調查成立後立即解僱。 性侵部分已進入司法程序，外界影射加害人李男與公司有關係乙事， 純屬子虛烏有，自始至終沒有刻意降級包庇之情事。
提供員工、消費者、社會大眾一個安全、安心、安定的環境，
台灣麥當勞責無旁貸；謹在此重申， 我們鼓勵員工隨時發聲並表達意見，絕不容忍職場霸凌及不法侵害， 對加害者絕不寬貸，並將追訴到底。
此次事件，我們讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進、
以及做得更好的機會。我們承諾，一定會落實前面各項措施， 避免憾事再度發生，以不負社會大眾的支持與期待。
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2024年12月27日「台灣麥當勞聲明稿」全文如下：
台灣麥當勞會改進，做得更好。
「以人為本」是台灣麥當勞最重要的核心價值，
然而，在這次事件上，我們沒能做到防範未然，
為了維護台灣麥當勞的價值，並善盡對社會的責任，
同時，落實加強員工心理健康諮商及法律諮詢服務，
關於外界部分誤解，亦在此澄清：被害人於今年3月3日向警方報案
提供員工、消費者、社會大眾一個安全、安心、安定的環境，
此次事件，我們讓大家失望了，希望能給台灣麥當勞改進、