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▲2024年12月27日「台灣麥當勞聲明稿」全文。（圖／台灣麥當勞提供）

▲在職場覺得被侵犯，發生性騷擾、性侵事件，可向相關單位求助，或是透過企業申訴管道。（圖／NOWnews社群中心製）

台灣麥當勞侵犯案引發社會大眾關注，本月25日遭台北市勞動局以未盡《性別平等工作法》，第13條第2項：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施」，遭開罰100萬元罰鍰。今（27）日台灣麥當勞發表聲明稿，長達626字道歉並承認「沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延。」全文曝光。台灣麥當勞打工少女遭主管侵犯輕生案議題持續延燒，不少民眾聽聞也對麥當勞失望。台灣麥當勞今發表聲明稿，承諾承認「沒能做到防範未然，事發後的處理也不夠即時、周延。」強調將在制度上深切檢討，除了既有的電子申訴管道外，也將增設職場安心委員會，引入外部專家、律師，與員工代表共同組成，設立反職場不法侵害申訴專線，及時接受申訴，並立即調查及列管追蹤。