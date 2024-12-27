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毫無意外，檢察官正式起訴柯文哲，厚厚的整本起訴書，是否金流證據充足、京華城案中的違法如何認定？當然這些都將是北院法官審理證據和檢辯雙方未來在法庭之後的攻防產生的心證而定‧‧‧在此不必過多臆測和事先評斷。不到24小時，各媒體也大量擷取起訴書中的案情精華大幅傳播，然而，最讓我驚駭的並不是那些案情，而是許許多多相關人士證詞當中、和柯文哲互動的證詞，竟讓人發現在柯文哲神話之下的台北市政府，時空並不在「21世紀民主時代」，而是「12世紀黑暗時代」的帝王淫威肆無忌憚！不聽話的科長永不錄用、看到沈慶京手拿所謂的柯文哲「御用花生米」，學經歷俱佳的台北市政府高階政務官和事務官，都因此「認定上意」，然後就防線潰堤，服務金權？更扯的是，柯文哲自稱朕、雍正爺、稱人士死罪或是年羹堯‧‧‧滿腦都是帝王思想，這樣的前現代腦袋，竟然有十年的時間在台灣這個本來是第三波民主化的新興民主國家典範臉上無光。這段日子以來，柯文哲殘留的戰狼姊妹們，總是愛說許許多多被媒體曝露的行徑是「科幻故事」，事實上卻是更多人會驚嚇，原來柯文哲之患的「柯患」對台灣的民主都存在著威脅。坦白說，以柯文哲的年紀和世代，他能夠開電腦和打打字、上上網，已經是他那種戰後嬰兒潮後段班的佼佼者，但柯文哲還真的蠻跟得上時代的，「硬錢包」、「軟錢包」、「折扣碼」、「虛擬貨幣」、加上擅長運用短影音等等技巧，坦白說，柯文哲就算智商未必真的有157，絕對是一個善於吸收新知，可以與時俱進的人物。這樣的人物，卻錯用了社會對他的期待，以及父母給他的先天資質。這一年以來柯文哲造成的風風雨雨，總有些人會公開感嘆說：十年一覺南柯夢、眼看他起高樓眼看他樓塌了、表現的無限感嘆和追問：柯文哲怎麼了？為何淪落到如今的地步？這種感嘆，多餘了‧‧‧事實上，早在十年前柯文哲崛起時，我就從來不對他懷抱著，可以給台灣帶來轉變的正面期待，事實上，從一開始就很擔心柯文哲必是禍患。十年前，柯文哲其實只是搭著討厭馬英九、討厭連家和討厭政客過度傾中的浪潮而起，坦白說，柯文哲就是一個撿便宜的得利者，不管是太陽花運動，還是2014的那一場選舉，找不到柯文哲實質貢獻，就是一個搭著順風車的，運氣好的湊巧。可是這個撿便宜的幸運者，竟然忘形、忘我了，當他那時公然當眾羞辱台北市警察局信義分局局長、在議會時而捶桌的驕態，當年我就特別多次撰稿提醒：「民主」要是少了一「點」，就會自以為是「民王」，這一點就是「自我節制」。會如此擔心柯文哲之患，並不是什麼先見之明，我也多次特別引用政治學大師杭廷頓的教誨屢屢提醒。薩謬爾‧杭廷頓（Saumel P. Huntington）在1995年10月來台灣演講「民主的千秋大業」時，就特別點出：「對第三波民主國家的威脅，是民主化過程的參與者 ，而非鄙視民主的軍事將領與鼓吹革命的分子這類非民主化的參與者。換言之，民主的威脅是來自贏得選舉、掌握政權，並藉由操弄民主機制，來削弱或摧毀民主的政治領袖和團體。」「更嚴重的威脅是行政部門的擅權，這涉及了民選的行政首長會因為自居為最大民意的代理人，積極地將整個權力集中在他一人身上，並刻意地規避立法部門的監督制衡，而習慣以行政命令逕行進行統治。」終於，這個危害十年的「柯患故事」要落幕了，雖然目前柯文哲被交保，但政治生命已經是窮途末路，還是該浮一大白，祝賀台灣有望度過劫難。●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com