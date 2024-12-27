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▲▼楊謹華保養得當，駐顏有術，難以想像剛過47歲生日。（圖／NOWnews攝影中心、楊謹華IG）

▲楊謹華（戴黑帽子者）排隊買平價乾滷味。（圖／楊謹華IG）

▲楊謹華買飲料配滷味，露出半張美麗臉龐。（圖／楊謹華IG）

演技派女神楊謹華戲齡32年，代表作有《敗犬女王》、《一把青》、《華燈初上》等，今年以《不良執念清除師》拿下金鐘獎女配角，再攀事業高峰，工作滿檔的她，不吝分享私下生活，日前公開跟民眾一起排隊買滷味的照片，大喊：「我的人生真的離不開夜市！」楊謹華在IG上傳兩張照片，只見她戴著黑色毛帽，帽沿壓低到遮住眼睛的程度，穿連帽上衣和軍綠色外套，與一般民眾乖乖排隊購買夜市的滷味，雖然偽裝作得很足，但一張潔淨、亮白如水煮蛋表面的臉蛋肌膚，實在很難讓人不多看幾眼。另一張相片，楊謹華終於露出半張臉和精緻五官，她站在一處飲料攤前做鬼臉，看似在等餐點，仔細看招牌露出的國字，應該是購買古早味紅茶、紅茶豆漿等飲品，楊謹華於配文逗趣寫下：「我的人生真的離不開夜市，我愛夜市的小吃們！」貼文曝光後，網友蜂擁留言：「到底怎麼保養得這麼美，我的結論真是DNA天生麗質」、「好想在夜市遇到女神」、「姐～妳午告～水！」有人詢問是否為宜蘭的夜市，楊謹華只回一個微笑的表情符號，還有人問如果遇到本人是否可以合照，她回覆：「當然可以！只要在我不狼狽的狀況下～隨時歡迎！」