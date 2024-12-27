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台北地檢署偵結京華城等案件，民眾黨主席依涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑28年6月。台北地院接押庭今（27）日裁定柯文哲3千萬交保。前立委邱毅批，什麼叫官逼民反，這就是！狗屁的起訴書，全部是羅織入罪的政治清算。有用「某時某地」收賄，來求處重刑的嗎？只有噁心骯髒的檢察官幹這種事，不怕天打雷劈的報應嗎？邱毅說，柯文哲最後能夠交保，小草們居功厥偉。在賴清德的大陰謀𥚃，收押柯文哲，裂解民眾黨，既毀掉柯文哲人設，使其社會性死亡。又挑動民眾黨內鬥，促其盡快團滅。這一來藍白合解體，喪失立法院席位過半的優勢。再加上小草痛恨某些國民黨議員落井下石，回流民進黨。賴清德重回蔡英文時期近六成的支持率，那他的權力地位就穩固了。不過邱毅說，賴清德做得太狠，幹得太急。把柯文哲起訴求刑28年半的動作，把台灣社會惹怒了。讓台灣人民看清政治掌控的司法檢調，竟然可以如此羅織入罪，如此膽大妄為，如此肆無忌憚。「今天是柯文哲，下一個是誰？是（前總統）馬英九？是（國民黨立院黨團總召）傅崐萁？還是我？」邱毅也提到，起訴書厚達892頁，比當年起訴馬英九《三中案》的765頁，還要更厚。不過起訴書內容充滿「某時地」、「可能」、「或許」、「應該是」、「不明方式」、「不明管道」、「不明金流」..... 等揣測性字眼，這在正常的司法公文書𥚃，是絕對不該存在的字眼。凡事不能太過，太過了就會引起反彈，造成民意的反撲。本來賴清德的陰謀耍得很順利，這一來發生變數了。邱毅說，柯文哲在接押庭𥚃已經回魂，鬥志再現。今天順利交保後，下面就是司法攻防戰開啓。「以我法律內行人來看，起訴書的內容漏洞百出，根本禁不起法庭公開審理的考驗。說實話，也該給賴清德操控司法的惡行，狠狠的教訓了！」