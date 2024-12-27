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NBA巫師今(27)日靠著主將Jordan Poole決勝關頭投進致勝3分彈，以113比110逆轉黃蜂取勝，在2024年即將結束前，順利進帳本季第5勝。巫師本季處於重建階段，開季前4戰拿2勝，已跌破眾人眼鏡，但後續表現便「校正回歸」，從11月3號輸給熱火開始，整個11月份1場未贏，苦吞14連敗，成為NBA史上第16支，整個月份都沒贏過的球隊。來到2024年最後一個月，巫師似乎有加緊腳步趨勢，先爆冷以9分差擊敗強權金塊，再兩度拿同為弱旅的黃蜂開刀，順利在跨年前拿到本季第5勝。回顧NBA歷史單季最差戰績，為1973年76人創下的9勝73敗，巫師目前戰績5勝23敗，只需在2025年剩餘54場比賽中拿下5勝，即可避免再創難堪紀錄。另外上季全聯盟戰績最差的活塞，整季為14勝68敗，當時他們在跨年前僅拿到3勝。Poole投進致勝3分彈：