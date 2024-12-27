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▲《魷魚遊戲》巨型「英熙娃娃」近期在高雄亮相，宣告回歸《魷魚遊戲2》。（圖／Netflix）

▲「英熙娃娃」在《魷魚遊戲》第1季中123 木頭人遊戲裡出現，她會用雷射眼射殺參賽者，令人不寒而慄。（圖／Netflixkr IG）

▲「英熙」（左）過去經常出現在韓國小學生的教科書上，她其實還有1個哥哥哲秀（右），兩人時常同框出鏡。（圖／維基百科）

Netflix熱門韓國影集《魷魚遊戲2》昨（26）日正式開播，7集一次上線讓觀眾一口氣追完！而近日 Netflix 也推出許多相關活動，像是劇中爆紅的「英熙娃娃」近期就現身在高雄港的海面上，吸引許多人到場朝聖。「英熙娃娃」是誰？她的起源、角色意涵又是什麼？《NOWnews今日新聞》帶您一文掌握。「英熙娃娃」是《魷魚遊戲》第1季第1集的首個遊戲關卡，她會跟參賽者玩123木頭人，雖有著純真的臉龐，但只要遊戲倒數結束，她就會回頭，用機械眼珠掃視參賽者，只要有人不小心動身，就會被她用機關槍殘酷射殺，每次回頭都讓人不寒而慄。「英熙娃娃」是韓國1970年至1980年國小課本上會出現的教材人物，而除了小女孩「英熙」外，還有小男孩「哲秀」，這兩個角色是許多韓國人的兒時回憶，當時由教育部委派藝術家金泰亨所創作。《魷魚遊戲》藝術總監蔡景舜曾透露，會有此角色的原因，是為了使「童年回憶」與參賽者「絕望的恐懼」形成強烈對比，用「英熙娃娃」天真、可愛的外型與冷酷行徑的反差來諷刺人性的黑暗，與其他遊戲關卡「椪糖遊戲」、「遊樂設施」的概念一樣。