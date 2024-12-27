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美國股市結束耶誕假期，不過耶誕行情似乎沒有持續，四大指數昨（26）日漲跌互見，台北股市今（27）日開盤上漲4.34點、來到23251.28點，隨後在盤面震盪，不過在台積電挑戰新天價的帶動下，大盤指數走高，最高一度來到23335.66點，午盤上漲75.13點或0.32%，來到23322.07點。此外，台股今日收周線。對比大盤的震盪走高，中小型股今日表現疲弱，櫃買指數開盤上漲0.13點、來到257.31點，盤中一度來到257.69點後跳水翻黑，午盤來到對低點，下跌0.73點或0.28%，來到256.45點。權值股漲多跌少，權王台積電開盤下跌5元，以1080元開出，隨後翻紅走高，盤中最高來到1095元，續勢挑戰1100元新天價，午盤則是小漲5元或0.46%，來到1090元；鴻海逆勢走低，今日以187.5元平盤價開出，隨後走低，盤中最低一度來到185.5元，午盤下跌1.5元或0.8%，來到186元；聯發科也是以平盤價1420元開出，隨後走高表態，盤中最高來到1435元，午盤上漲15元或1.06%，來到1435元。