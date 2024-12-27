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美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會當家球星Pete Alonso今年賽季結束後成為自由球員，大都會也有意和他續約，但根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，目前雙方在合約內容上仍出現較大的差距，這也成為大都會遲遲未能和Alonso完成續約的主要原因。雖大都會積極想要留住Alonso，如果最終雙方未能達成共識，Heyman表示在Alonso離隊的情況下，大都會可能會將今年季後賽表現出色的Mark Vientos移往一壘防區，而空出來的三壘則會留給Brett Baty和Ronny Mauricio競爭。今年自由市場上許多缺少一壘手的球隊都已完成補強，洋基簽下Paul Goldschmidt，太空人則是選擇Christian Walker，Carlos Santana回鍋守護者，就目前的自由市場，在一壘手方面，並沒有太多選擇。大聯盟官網也提到水手曾對Goldschmidt、Walker和Santana感興趣，但由於薪資空間沒有太多空間可以發揮，因此放棄追逐Alonso，而《紐約郵報》記者Mike Puma在報導中指出，大都會雖有意續約，但根據目前大聯盟的局勢來看，Alonso還是有可能會離隊，Puma表示紅雀、遊騎兵都有可能成為Alonso的新東家。