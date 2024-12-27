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美國候任總統川普（Donald Trump）即將上任，他的新政府將面臨一些巨大的財務挑戰，必須在國債大幅增加、政府部門隨時可能陷入又一次關門的情況下，維持社會安全體系的償付能力，以及加強被忽視的軍事國防能力。對於錢從哪裡來的質疑，有經濟學家指出，美國聯邦政府事實上擁有龐大土地，是世界上最大的地主，出售部分政府資產將可緩解財政壓力並有助於經濟發展。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）近日重申，美國快被巨額債務壓垮，國債利息支出不斷成長，目前已達到政府總收入近23％，比國防部預算還高，若情況再這樣發展下去，未來整個政府預算都耗在支付利息上，即使靠著印鈔票解決帳面上問題，但是印鈔票也會造成通貨膨脹，降低美元價值，減損美國民眾的購買力。對此，經濟學家索威爾（Thomas Sowell）於《華爾街日報》專欄以「世界上最大的地主是華盛頓」為題撰文表示，解決美國政府財務危機的方法可能讓很多人感到意外，那就是出售部分聯邦政府的資產土地，因為事實上美國聯邦政府擁有龐大土地，是世界上最大的地主。索威爾表示，川普政府想透過政府效率部（DOGE）來削減政府支出，嚴格審視預算運用狀況，減少政府資源浪費和濫用的問題。然而，憑這方法能收回的資金畢竟是有限的。索威爾認為，兩黨過去幾十年來不負責任的競開支票，加上拜登政府「不計後果的支出」，將納稅人的錢大肆花在補貼電動車、替非法移民支付飯店費用等等項目上，如今美國政府面臨巨大的財務挑戰，要針對急需改善的社會安全體系與軍事國防補強，需要大量的額外政府支出。政府該從哪裡拿到這筆錢？索威爾認為，出售部分政府資產土地將可緩解財政壓力，並有助於經濟發展。美國聯邦政府約擁有6.4億英畝的土地，超過全美國土總面積的四分之一，具體比例約達28%，主要集中在美國西部州和阿拉斯加，多數分別由土地管理局、美國森林局、國家公園管理局管理，另外也有些軍事用途用地。關於美國聯邦政府是否持有過多土地的討論由來已久，一些西部州政府要求土地返還給地方管理，而農牧業場主、能源公司，也經常對政府使用土地的方式提出異議。出售政府土地在全世界都並非什麼新鮮事，但在美國卻是複雜問題，出售政府土地的想法往往遭到反對，但索威爾則是正面看待，認為值得認真評估出售聯邦政府土地，緩解債務壓力並活化民間經濟。