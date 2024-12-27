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▲男神宋承憲（左）和宋仲基（右）並列演技最爛第4名。（圖／宋承憲、宋仲基IG）

▲朱智勳外型帥氣但被認為演技浮誇，風格越來越不討喜。（圖／朱智勳IG）

▲姜棟元過去被評為實力派演員，但近年的表現似乎讓觀眾越來越失望。（圖／資料照）

▲韓孝周是去年的演技最爛演員冠軍。（圖／Disney+提供）

由韓國媒體《體育京鄉》發行的「覆盆莓獎」票選，堪稱是韓國的「金酸莓獎」，每年都會選出最爛演技、最爛作品、最沒禮貌的演員或電影進行吐槽。而今年獲得最爛演技獎的前4名則分別是韓國男神姜棟元、朱智勳、宋仲基、宋承憲。其中朱智勳的演技更被評審狠酸：「讓人想逃出電影院」，成為演技倒數第2名的男演員。「覆盆莓獎」最爛演技獎票選出爐，宋承憲、宋仲基以各7票的得票數並列倒數第4名，宋仲基在電影《路基完》中飾演脫北者，被評價：「情感線生硬」、「缺乏記憶點」，更被認為模仿脫北者說方言的表現缺乏真實感。宋承憲在電影《窺鏡》中的表現也有類似缺點，被評審毒蛇點評：「表現的像一個失靈的機器人」，認為宋承憲的演技完全被對手女演員曹汝貞、朴智賢比下去。獲得最爛演技第3名的則是曾以電影《與神同行》爆紅的男星朱智勳，今年主演電影《寂噤計畫》的他拿下8張票，影評人銳評朱智勳：「誇張的演技感覺像呼吸不到空氣」、「他的演技風格讓人想逃離電影院」、「每次看到他出場，都想問『你到底在幹嘛』」，顯然過於浮誇的演技表現也不討喜。而演技最爛獎第2名則是獲得10票的「從缺」，因為本次有不少評審認為，經歷過疫情之後，大家願意推出作品就很棒了，不想給予吐槽。但也有人認為是因為今年上映的電影都太過平淡，連想抓出漏洞的覺得困難，所以才投給從缺。最後，最爛演技第1名男演員則是主演電影《超完美暗殺隊》的姜棟元，他總共拿下11票，在劇中飾演策畫謀殺行動的主謀，被評審認為沒有發揮出實力，情感表現上似乎有所受限，也難怪票房不如預期，更讓姜棟元被開酸：「令人失望的表現」、「票房失敗不是沒有原因的」。據了解，「覆盆莓獎」今年已經頒到第8屆了，這次總共聚集了51名電影記者、影評人參加投票，每人共有3張票可以投給心中最爛的作品、演員及最沒禮貌者。去年演技最爛演員第1名為女星韓孝周，2至4名則分別是河正宇、Yura、朴星雄，第5名則有3位演員並列，分別為高雅羅、朴敘俊、金憓秀。