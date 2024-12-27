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迎接2025年，「台中新年祭」四大慶典活動輪番登場！包括全台唯一「怪獸電力公司」主題燈飾的台中耶誕嘉年華、「全A咖」的台中跨年晚會、九天民俗技藝團「鼓神祭」及元旦升旗典禮，自12月13日一路嗨到元旦，狂歡20天不中斷，邀請國內外民眾到台中作客吃喝玩樂。新聞局長欒治誼表示，台中自10月起各式慶典活動輪番登場，包括台中國際動畫影展10週年特別活動、台中爵士音樂節、搖滾台中、2024新社花海暨台中國際花毯節、國民天團「玖壹壹」返鄉演唱會、台中市民野餐日及台中購物節，均吸引國內外遊客熱情到訪台中。緊接著，送舊迎新四大重磅活動自12月中旬起接力展開，包括台中耶誕嘉年華、台中跨年晚會、鼓神祭及元旦升旗典禮等，邀請全國民眾到台中，精彩迎接2025。欒治誼指出，首先登場的2024台中耶誕嘉年華「台中好甜，耶誕來電！」自12月13日起展至明年1月1日，不僅擁有全台唯一迪士尼官方授權的毛怪造型耶誕樹，更以迪士尼皮克斯動畫電影「怪獸電力公司」為主題，在台中舊城區廣布角色燈飾，繽紛的耶誕市集和藝文表演，以及精心製作的美食地圖，保證帶來兼具視覺與味蕾滿足的耶誕佳節體驗。不僅如此，每年備受期待的跨年晚會將於12月31日晚間7時在水湳中央公園舉行，擁有三大亮點，包括全國最大場地、全國最強豪華卡司陣容、180秒的璀璨煙火秀。今年主打全台唯一演出類型「最多元豐富」的超級跨年演唱會，不僅集結多組國內外藝人「全A咖」，更加碼邀請紅遍華人圈的金曲天后蔡健雅「全台唯一」獨家演出。此外，九天民俗技藝團戰鼓表演馳名海內外，一年一度的「鼓神祭Drum God Festival」也將在12月31日晚上6時30分在九天文化園區熱鬧登場！不但有九天民俗技藝團、DJ、樂團演出、還有熱血沸騰的跑車亮相，邀請民眾一起用鼓聲點燃熱情，用感恩迎向新年。除熱力四射的跨年夜精彩表演，隔日1月1日上午7時40分 ，台中市政府也將於府前廣場舉行「元旦升旗典禮」，特別邀請在世界棒球12強勇奪冠軍的中信兄弟教練陳江和、投手吳俊偉，及應援團長小白等人一同領唱國歌 ，還有熱力四射的中信兄弟啦啦隊Passion sisters帶來熱血應援曲，現場還會發送5,000份的新年限量好禮 ，歡迎市民朋友齊聚迎接嶄新的一年。市府表示，台中打造慶典城市，精彩活動一波接一波，吃喝玩樂首選台中。歡迎全國民眾親自體驗，在台中留下美好回憶，劃下2024年完美句點。